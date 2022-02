Si el operativo funciona, sumarán otras farmacias para que vacunen contra Covid en Mendoza

Luego de algunas demoras, finalmente desde ayer, 48 farmacias de Mendoza ya pueden vacunar contra la Covid-19. Estas instituciones se suman a los centros de vacunación con los que ya cuenta el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes en los 18 departamentos. El objetivo principal es ampliar los puntos de vacunación y así llegar de una forma más eficaz a un mayor número de población.

Según lo informado desde el ministerio, la vacuna que se utiliza para la inmunización es AstraZeneca y, eventualmente, Moderna ya que ambas requieren una cadena de frío de 2 a 8 grados, como el resto de los medicamentos que necesitan cadena de frío y que habitualmente las farmacias tienen. Se colocarán primeras y segundas dosis y de refuerzo.

Si bien en un comienzo la vacunación en las farmacias estaba destinada a mayores de 50 años, el espectro está abierto según el funcionamiento de cada local. “En principio se acordó con las instituciones farmacéuticas comenzar con la vacunación en personas mayores de 50 años porque no sabíamos si iba a ser muy solicitado el servicio o no. Pero, en realidad, la vacuna AstraZeneca se puede colocar a cualquier persona mayor de 18 años, entonces hemos dejado a decisión de la farmacia la organización de los turnos y que puedan vacunar a mayores de 18 años”, aclaró la directora de Farmacología del Ministerio de Salud, Cecilia Orueta.

Asimismo, todas aquellas personas que quieran inmunizarse en estos lugares pueden consultar la página del ministerio de Salud: www.mendoza.gov.ar/salud/vacunacion-covid-19/, donde encontrarán el listado de las farmacias habilitadas con dirección y teléfono. Una vez seleccionada la farmacia, podrán solicitar el turno correspondiente para vacunarse, ya que, a diferencia del resto de los centros de vacunación, aquí se requiere turno previo.

Al respecto, la funcionaria explicó: “La idea es que las farmacias organicen la vacunación por turnos porque las vacunas utilizadas vienen en frascos multidosis, entonces para no desperdiciar dosis, se hará por turno. La persona solicita un turno y la farmacia, de acuerdo a la cantidad de gente que tiene, lo va organizando. También la idea es que el paciente no espere y que no se acumule gente en el lugar. En la medida de sus posibilidades, las farmacias van a organizar los turnos”.

Para cada farmacia que está participando se solicitó a la Nación un usuario y una contraseña para poder realizar la carga correspondiente en el sistema Nomivac. A través de dicho sistema se registran los datos de la persona que se vacuna. Además, el farmacéutico puede verificar cuál es la dosis que la persona requiere.

Casi 50 farmacias forman parte de la primera etapa

En esta primera etapa son 48 farmacias las que estarán habilitadas para realizar la inoculación, pero desde la cartera de Salud recalcan que la intención es aumentar el número de lugares autorizados. “Hemos comenzado con 48 farmacias en lo que es una prueba piloto. Queremos ver cómo funciona y, si es exitoso, vamos a ampliar la cantidad”, expresó Orueta.

Y agregó: “En un comienzo se seleccionaron un poco más de 48 farmacias, eran aproximadamente 55, luego en el transcurso de la organización algunas decidieron no participar porque consideraron que era complejo el proceso. Las que se seleccionaron se eligieron en función de repartir la acción entre todas las farmacias que se iban anotando en todo el territorio de la provincia”.

Asimismo, la funcionaria recalcó: “La iniciativa fue voluntaria, por eso se consultó quienes querían participar, se anotaron y después de las capacitaciones algunos decidieron que no iban a participar”.

“Si funciona y la sociedad responde, que creemos que sí porque la gente confía mucho en la farmacia y en su farmacéutico, es un lugar cercano, con turno y cómodo para acudir, ampliaremos al resto de las farmacias que quieran participar. Entre más sean es más beneficioso. Lo que queremos es que la gente se vacune, ya que es una herramienta para evitar casos graves de Covid-19″, detalló la directora de Farmacología.

Vacunación sin anuncio oficial

En las primeras horas de la mañana del martes este diario pudo conocer que una farmacia céntrica ya estaba vacunando pese a que el anuncio oficial no había sido publicado.

En la farmacia La Piramide II, ubicada en calle Córdoba, se vacunaron las primeras 10 personas y se otorgaron turnos para la próxima fecha, antes de que la autorización oficial se hiciera pública.

Los Andes consultó sobre esta situación a la directora de Farmacología, quien aclaró: “Las farmacias están en condiciones de vacunar desde la semana pasada ya que las vacunas habían sido distribuidas, tenían los permisos de Nomivac y las capacitaciones ya se habían dado. Simplemente habíamos acordado esperar el anuncio oficial, pero una de las farmacias había dado turnos y preferimos aprovechar la oportunidad de inmunizar y no anular los turnos. No queremos perder la oportunidad de vacunar”.