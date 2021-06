Será gradual desde el próximo lunes el regreso a la presencialidad en escuelas de la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo comunicó que, a partir del próximo lunes 14, las escuelas en su órbita comenzarán a regresar de manera gradual a las clases presenciales con el sistema de burbujas. Cada colegio establecerá su propia propuesta de acuerdo a sus particularidades, por lo que en los próximos días darán a conocer a la comunidad escolar el cronograma de actividades. Estudiantes y padres deberán estar atentos a toda información que sea enviada por los sistemas de comunicación interna.

A pocas semanas de que concluya la primera etapa del ciclo escolar 2021 y comience el receso de invierno, chicos y chicas comenzarán a regresar progresivamente a las escuelas. En una primera instancia, las actividades con asistencia por burbujas estarán centradas en la realización de trabajos de integración y reflexión entre los estudiantes y los docentes. Se busca generar espacios donde los chicos puedan encontrarse con sus pares y compartir sus experiencias en relación a lo vivido y realizado durante el cursado desde la virtualidad.

En relación a los aprendizajes académicos, los docentes de cada materia propondrán reflexionar acerca de lo aprendido mediante esa modalidad.

Uno de los argumentos que más se esgrimieron a favor del regreso a las clases presenciales apuntaba, justamente, a las consecuencias de la virtualidad en el aspecto emocional de chicos y la importancia de las instancias de socialización “cara a cara” tras una gran cantidad de tiempo transcurrido en aislamiento desde el inicio de la pandemia. En algunos casos, alumnos que comenzaron primer año de la secundaria en este contexto aún no conocen, ni física ni virtualmente, a muchos de sus compañeros de curso.

Para atender a la contención sobre todo de los estudiantes más chicos, en el Colegio Universitario Central (CUC) durante el período de clases virtuales se coordinaron reuniones mediante plataformas digitales para propiciar el “encuentro” entre los alumnos que cursan el último año y los que ingresaron a primer año en 2021. Así, se conocieron “padrinos y ahijados”, una tradición que se busca mantener aún en un contexto tan particular y que ha servido para la contención, reflexión y diversión entre estudiantes.

En paralelo a esta propuesta de presencialidad más orientada a favorecer el reencuentro entre la comunidad educativa de cada establecimiento, la universidad confirmó que continuarán en forma combinada las clases de actividad estrictamente académica desde la virtualidad y las prácticas profesionalizantes presenciales.

¿Reclamo escuchado?

El pasado viernes, padres y madres organizados y estudiantes de las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo realizaron una vigilia en la explanada de la Escuela del Magisterio para reclamar por el regreso a las clases presenciales. Sin ningún tipo de concentración, el reclamo se viabilizó a través de carteles y velas encendidas.

El reclamo era sostenido por un grupo de padres tras la decisión de las autoridades universitarias de no retornar a la presencialidad, aún cuando el Gobierno de Mendoza había decretado el regreso a las aulas en las escuelas provinciales (la UNCuyo es una institución autónoma). Asimismo, cuando los chicos regresaron a las aulas en función de un cronograma definido por burbujas a principio de año, algunos padres también se quejaron de la falta de cumplimiento del mismo, aludiendo a la ausencia de docentes al horario de clases.

En contrapartida, algunos estudiantes que cursan primer y quinto año del CUC comentaron a Los Andes que la modalidad virtual no ha generado una disminución en la exigencia, y si bien hay un agotamiento generalizado en cuanto a la cantidad de horas frente a las pantallas cursando, también reconocen que algunos docentes han tenido propuestas muy creativas al momento de utilizar las herramientas tecnológicas.

“No tengo tiempo para mí misma y estoy agotada. Pero ya me estoy adaptando y he aprendido muchas cosas nuevas”, expresó Camila Quesada, estudiante de primer año del CUC. Su hermano Matías cursa su último año de la secundaria y compartió sus sensaciones. “Siento que sin ir a la escuela me pierdo de una etapa que es muy importante, como lo es el último año de la secundaria. Igual las medidas que se llevaron a cabo para retomar la presencialidad fueron apuradas y las primeras semanas presenciales de clases se me hicieron agotadoras, no solo a mí, sino que lo vi también en mi entorno”, apuntó el adolescente.

Vacunación de docentes

Las decisiones de las autoridades nacionales se han amparado en la normativa nacional como la Ley de Emergencia Sanitaria, decretos de necesidad y urgencia, fundamentalmente el N° 287/2021, y resoluciones del Consejo Federal de Educación. La Comisión de seguimiento Covid para las Escuelas Secundarias de la UNCuyo, a partir de la evaluación de la información epidemiológica, ha determinado los criterios sobre la modalidad de cursado en las escuelas. La última decisión de un regreso progresivo a las aulas se basa en esos criterios.

Uno de los factores que posibilita la medida está relacionado con el avance de la vacunación contra el Covid-19 en el personal docente y no docente de las escuelas. En el estadio Arena Aconcagua, el pasado fin de semana se realizó la vacunación de personal directivo, celadores, administrativos y personal de gestión, docentes auxiliares y de nivel secundario.