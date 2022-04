Semana de Vacunación de las Américas: convocan a completar esquemas

El Ministerio de Salud de Mendoza invita a acercarse a los centros de inmunización para recibir las dosis que falten en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, que comenzó este lunes.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció esta última semana de abril como un tiempo de alerta y de concientización sobre la importancia de las vacunas. En ese contexto, la provincia continúa con las campañas de inmunización pero también hace una sensibilización porque “las vacunas junto al agua potable son las dos medidas para la prevención de enfermedades infecciosas, más que el uso de antibióticos”, afirmó la titular de Inmunización de la provincia, Iris Aguilar.

“Pensemos que tenemos 19 vacunas obligatorias en el calendario, están aquellas que los niños desde las primeras horas de vida, reciben su primera vacuna, o en los primeros meses, sino las del inicio escolar y las de la adolescencia, en las embarazadas y en adultos como antitetánica y contra la difteria, contra Hepatitis B, o contra la neumonía”, dijo Aguilar en Aurora Argentina.

“Las vacunas no son cosas de niños, desde hace años hemos ido a una transición. No hay nadie en nuestra casa que no sea candidato de recibir una vacuna. Esta es la oportunidad para iniciar esquemas o completar si nos atrasamos”.

En ese sentido, mencionó la vacuna contra el coronavirus y la antigripal.

La jefa del Programa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, destacó que la vacuna para menores de 3 a 11 años es eficaz y recomendable.

Segundo refuerzo

Hace poco más de una semana, Mendoza comenzó a aplicar el segundo refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a mayores de 50 años y en personas con enfermedades de base, que ya hayan cumplido los cuatro meses, desde la tercera dosis.

“El balance es positivo porque el grupo objetivo son los mayores de 50 años, que es el grupo que más adhiere a la vacuna. Ese grupo va solo, no hay ni que avisarle y tiene claro que las vacunas son seguras”, recalcó la especialista.

Por ahora este es el segundo refuerzo y no está previsto que haya nuevos, aunque Aguilar advirtió que esta pandemia es muy dinámica.

Consultada acerca de la decisión de la Municipalidad de Malargüe de hacer optativo el uso del barbijo en los espacios cerrados, la médica sentó su postura personal: “Creo que es importante recordar que estamos en pandemia y que tenemos un número importante de casos de gripe y de otras enfermedades respiratorias, por lo que no es un mal consejo que se siga usando el barbijo”, subrayó.