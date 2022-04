Se viene un sábado con una conjunción de planetas, dos eclipses y un “falso” cometa planetario

Mañana podrá verse, desde Mendoza, un eclipse solar que tendrá su mejor punto de vista en toda la zona de América del Sur y el océano Pacífico que corresponde a esta área del planeta. Es, una oportunidad única de observar un fenómeno astronómico aunque siempre teniendo en cuenta los recaudos que deben tomarse para apreciarlos sin dañar la vista.

También podrá apreciarse una conjunción planetaria de Marte, Venus, Júpiter y Saturno. Paralelamente -esto no es apreciable a simple vista- también aparece el “falso” cometa Mercurio, por influencia del sol.

Según indicaron los especialistas, el comienzo del eclipse solar será desde las 17.36 exactos y terminará a seis minutos de las 19 horas. Es de destacar que el punto de mayor cobertura del sol será a las 18.38 horas, cuando el sol estará sobre el horizonte mendocino. Esto considerando que la puesta del sol desde esta región del planeta es a las 18.58.

Lo más importante, cuidar la vista

La doctora en astronomía Beatriz García indicó que el fenómeno ocurrirá durante horas de la tarde, como se indicó, y que el sol estará sobre la cordillera, por lo que la visualización del eclipse será “jugada” sobre todo en lo que se refiere a la apreciación del punto máximo.

De todas formas, aclaró que la cobertura del sol aquí en Mendoza será de 39% y que no es un eclipse con algun rasgo particular. De todas formas, admitió que la influencia de los eclipses que se registraron en 2020 y 2019, y que habrá eclipse total de luna el próximo 16 de mayo influyen en la “promoción” de este eclipse parcial.

Este sábado se producirá un eclipse parcial de sol y podrá observarse desde Mendoza. Seguidores de la Astronomía

“Lo más importante es que las personas se cuiden la vista. La gente se queda mirando porque es la puesta del sol y cree que no le va a hacer mal, pero no es así. Se debe ver por proyección, lo que se puede hacer con un colador o del proyectado de las hojas de los árboles. Pero no con lentes de vidrios oscuros o radiografías. Mirar al sol directo por mas que esté en el poniente es un peligro”, indicó la especialista.

El eclipse lunar que viene

Vale decir que el eclipse lunar ocurrirá el 16 de mayo y será el primero de los dos eclipses lunares que tendrá este año. El segundo será el 8 de noviembre.

Lo interesante es que será completamente visible en la mayor parte del Norte y Sur de América. Su comienzo se dará sobre el noroeste de América del Norte, y el océano Pacífico de aquella región y también tendrá visibilidad en el continente europeo y el africano.

El “cometa” Mercurio

Otro de los fenómenos que están alumbrado la noche – por la facilidad para observarlos- es el “cometa” Mercurio. Vale aclarar que no se trata de un comenta, sino que el planeta está sometido a una serie de secciones coronales del sol que hacen que se evapore el sodio de su superficie.

“Esto fue tomado por un telescopio de Canarias, que muestra cómo se está evapurando el sodio de la superficie de Mercurio que en una imagen manipulada se amarillo, que se aleja del sol y su cola también se ve de este color. Es la primera vez que se ve una foto de esta calidad y llama mucho la atención. Son imágenes que la nueva tecnología permite captar. Pero debe quedar en claro que no se trata de un cometa, es la evaporación por efecto del sol en Mercurio”, remarcó García.

Por otro lado, dijo que la tierra está fuera de peligro ya que el planeta que habitamos cuenta con la protección del campo magnético. “El viento solar es el responsable, también, de que marte pierda su atmósfera. Pero la tierra tiene su escudo protector. Igual, es normal que ocurra esto en los otros planetas que no lo tienen”, deslizó.

Para terminar, dijo que lo más cercano a eso que ocurre en Marte y Mercurio son las auroras boreales, que se manifiestan en el hemisferio norte. “Nosotros tenemos esta ventaja, esta suerte de campo que nos protege”, reiteró.