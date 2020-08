Se redujo al 50 por ciento la cantidad de donantes de sangre

Las consecuencias del Covid 19 en la sociedad se manifiestan en diversos ámbitos. Las reservas de sangre en el Centro Regional de Hemoterapia rondan el 50% ya que solo están recibiendo unos 50 donadores diarios cuando en la “normalidad” este número asciende hasta las 110 personas, aproximadamente.

El dato lo aportó el doctor Pedro Ruiz, director de esta entidad dependiente del ministerio de Salud provincial, e indicó que a comienzos del aislamiento, social preventivo y obligatorio se llegó a un piso de 80% aunque luego se mantuvo en la mitad del ideal. “Durante el ciclo lectivo, por ejemplo, organizamos muchas colectas que actualmente no se están haciendo. Lo mismo hacemos en clubes, empresas y facultades”, explicó el especialista.

Agregó que cuando hay días de muchos contagios el miedo de la gente a exponerse al coronavirus crece y por ello se caen las colectas programadas. “Se suspenden las colectas por seguridad. Pero de todas formas, nosotros no hemos tenido contagios en el Centro Regional de Hemoterapia. Hemos seguido los protocolos, damos turnos y cuidamos las aglomeraciones”, informó Ruiz quien agregó que la gente debe considerar que la sangre no se puede fabricar por lo que tener donantes es esencial.

El problema de no poder llevar adelante las colectas, o que la gente no concurra a donar, es que no se puede abastecer a los hospitales y actualmente las reservas se encuentran en el límite inferior. “Hay pacientes que necesitan sangre para cirugías, por ejemplo. Estamos justos con el stock”, explicó Ruiz y advirtió que si bien seguirán con las campañas pidiendo donantes no habrá una específica como sí se realizan para el día del donante.

“Necesitamos que las donaciones sean permanentes, porque por más que un día vengan mil donantes, al quinto día se vencen las plaquetas, por lo cual las donaciones deben ser permanentes para que podamos mantenernos dentro de ciertos parámetros”, explicó el médico. Recordó que en el inicio del aislamiento trabajaron con bomberos y clubes de rugby para las campañas de donación.

Donación de plasma

Ruiz indicó, respecto de la donación de plasma de pacientes que tuvieron coronavirus para tratar a aquellos que actualmente cursan la enfermedad, que la demanda es tal que hay días en que no alcanzan a congelar el plasma debido a la necesidad de este insumo para los tratamientos.

“Sabemos que hace poco hubo una campaña de familiares de pacientes con covid-19 pidiendo plasma. Es un hecho que requiere publicidad y acción voluntaria de los donantes”.

A mediados de mes se supo que sólo 90 personas recuperadas de coronavirus se habían presentado como voluntarios pese a que el total de recuperados –por aquella época- era de más de 700 personas. Vale decir además que por cada donación se obtienen 3 unidades de sangre. Esto es, en promedio, 600 mililitros y cada dosis, por unidad son 200 mililitros. El donante de plasma puede asistir a realizar su aporte repetidas veces, cada 48 horas y hasta 2 veces por semana.

Requisitos para donar sangre y plasma

Para poder donar, la persona debe tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, concurrir con DNI , desayunar antes de asistir al lugar, descansar bien la noche anterior, no haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea y no consumir drogas ilegales. Específicamente, respecto del coronavirus, indicaron que si se estuvo en contacto con una persona que dio positivo a Covid-19 solo se puede donar a partir del dìa 14 respecto de la última vez que hubo contacto y si es una persona conviviente, hasta el día en que el caso reciba el alta.

Lugares de extracción: Centro Regional de Hemoterapia (Garibaldi y Montecaseros de 8 a 15) y los servicios de hemoterapia del hospital El Carmen e Italiano.