Se realizó un encuentro de mascotas en el parque Benegas

El día del animal es una fecha que para muchos mendocinos y mendocinas no pasó desapercibido. Y los protagonistas, como no podía ser de otra manera, fueron los consentidos de los hogares, auque también hubo tiempo para recordar y concientizar respecto de aquellos que no han tenido la suerte de tener un hogar.

En este sentido, el Parque Benegas del departamento de Godoy Cruz fue el escenario para una gran fiesta, un encuentro de mascotas. Desde las 10 y durante la tarde se desarrollaron en el predio ubicado en Panamericana y Avenida del Trabajo, diferentes actividades, shows y sorteos.

Allí todos fueron parte de una celebración con varios condimentos ya que hubo opciones artísticas, recreativas y sanitarias, tanto para vecinos como para las mascotas. Vale recordar que se trató de una actividad libre y gratuita y se realiza dentro del Programa de Tenencia Responsable.

Un dato importante facilitado por la municipalidad de Godoy Cruz es que gracias al encuentro 16 animales encontraron un hogar y que los veterinarios del municipio pudieron colocar 130 vacunas antirrábicas.

Un día especial para informarse y disfrutar

El municipio comandado por Tadeo García Zalazar presentó tres charlas relacionadas a los cuidados necesarios para un “nuevo integrante de la familia”, ya que muchas veces ocurren adopciones sin tener en cuenta las responsabilidades que ellas conllevan. Específicamente, prevención de enfermedades, vacunación y cuidados y prevención de ataques.

Es importante señalar que las charlas estuvieron a cargo de la veterinaria Costanza Cornejo. También se instaló una carpa de circo y un circuito con stands de emprendedores. Por esto, los visitantes pudieron comprar cuchas, ropa y diferentes accesorios. Además, se inscribieron 200 chapitas identificadoras en el momento y se llevó adelante una exhibición de habilidades en un circuito de obstáculos.

El innovador espacio PetShower, con sus instalaciones para bañar a las mascotas de una manera fácil y divertida, será parte de la jornada. Finalemente, para cerrar la tarde se descubrió una ilustración del artista Natalio García (Cees), en las cercanías de Museo Ferroviario.