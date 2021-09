¿Se puede viajar más barato? Sí, pero las aerolíneas no quieren que los pasajero usen el truco

Se puede viajar más barato, pero hay que ir a una “ciudad oculta”. Cuando se compra un pasaje de avión para ir al exterior es muy probable que en alguno de los itinerarios adquiridos haya que hacer una o más escalas. Es común desde Argentina, por caso, un país que está lejos de los del hemisferio norte y de Oriente.

Lo que muchos pasajeros no saben es que hay una modalidad que se beneficia de este tipo de vuelos largos y con escalas. Se los conoce como vuelos con “ciudad oculta”. Según el diario La Vanguardia, a este modalidad que en inglés se la conoce como skiplagging o hidden city, se da cuando un pasajero compra un pasaje con escalas y en vez de completar todo el itinerario, finaliza su viaje antes y nunca arriba al destino final que figura en su compra.

Por supuesto que, en ocasiones, existe una ventaja económica que empujó a personas de todo el mundo a hacer esto. En este caso, la modalidad es más frecuente en rutas cortas, como las que suelen darse entre países de Europa y las escalas no suelen ser tan habituales.

Pero entonces, ¿por qué el pasaje de un vuelo que hará más millas puede salir más barato que uno que vuele una menor distancia? Esto sucede porque las aerolíneas calculan sus precios en diversos factores, principalmente en la oferta y la demanda. Usualmente los vuelos directos tienen una mayor demanda por parte de los pasajeros lo que hace que se eleven sus tarifas. Por lo tanto, en muchas ocasiones, los tickets de itinerarios más largos serán menos costosos que otros que sean más cortos.

Cómo conseguir pasajes más baratos

Para poder explicar esto hay que poner un ejemplo: Supongamos que yo vivo en Londres y tengo que ir a Tokio, Japón. Al buscar vuelos, encontraré empresas que hagan la ruta de forma directa ida y vuelta a un precio de, supongamos, USD $800. Si lo que busco es hacer skiplagging, lo que debo hacer es buscar otro vuelo. Imaginemos que encuentro uno ida y vuelta que realiza la ruta Barcelona-Londres-Tokio por unos USD $600 y a su vez otro vuelo desde Londres a Barcelona que me sale USD $50.

Si este fuese el caso, podría comprar el pasaje desde Londres a Barcelona únicamente ida, y el pasaje desde Barcelona a Tokio ida y vuelta. De esta forma, al regresar desde Tokio, en vez de continuar hasta Barcelona, me bajaré en la escala de Londres. Estaría ahorrando unos USD $150 y además podría aprovechar el primer viaje para conocer la capital catalana.

Como vemos en el ejemplo, incluso comprando otro ticket de avión, Londres-Barcelona, estoy ahorrando dinero. Esto puede darse gracias al amplio mercado aerocomercial del hemisferio norte que cuenta con una enorme cantidad de aeropuertos internacionales de distinta escala y una gran oferta de vuelos low-cost. Por lo que no sería raro poder realizar vuelos “hidden city” con relativa facilidad.

Otra metodología consiste en la compra de tickets únicamente de ida, en los cuales alguna de las escalas sea nuestro destino real. De este modo, viajaremos hasta el punto que nos interesa y no completaremos el itinerario.

Qué es el skiplagging

Claro que no todo es color de rosa para los viajeros pícaros que quieren ahorrar en sus pasajes. La técnica de skiplagging tiene sus problemas: no se podría despachar equipaje en los vuelos que no vayan a ser completados, ya que de hacerlo, nuestras valijas viajarían hasta el destino final del itinerario, quedando varadas allí.

Las empresas aéreas pueden fácilmente detectar este tipo de hechos gracias a sus bases de datos, sin embargo, a lo largo de los años optaron por no imponer medidas para frenar o sancionar estas acciones debido a que era poco habitual. Pero según la BBC esta práctica ha ido en aumento con los años. Es por esto que aerolíneas como Lufthansa y United Airlines han decidido llevar casos a la justicia.

“Durante muchos años, las aerolíneas hicieron la vista gorda a esa práctica que usaba un pequeño pero creciente grupo de viajeros inteligentes que tiraban el último tramo del viaje a la basura. Aceptaron la práctica ya que igualmente llenaban sus asientos”, aseguró John Grant de JG Aviation Consultants.

La práctica fue tomando tal popularidad que aparecieron sitios especializados en fomentarla. Así es el caso de Skiplagged, portal web especializado en encontrar vuelos de esta clase. Incluso aparecieron foros en los que los viajeros se ayudan mutuamente para hacerse de estos pasajes y viajar más barato.

United Airlines es una de las compañías aéreas que decidió demandar al sitio web Skiplagged. Lufthansa, en cambio, inició acciones legales contra un pasajero en particular que habría realizado viajes “con ciudad oculta” en varias oportunidades. Otra empresa del mundo aerocomercial, de venta de pasajes de avión y servicios para el turista, Orbitz, también demandó al sitio web al igual que la gigante aérea estadounidense apelando a la competencia desleal.

A pesar de la insistencia de las compañías aéreas, que denuncian perder dinero por esta práctica, ya que los pasajeros deberían pagar un precio mayor para llegar a su destino, la justicia no ha encontrado hechos punibles. Entonces, y por el momento, los viajeros pueden continuar con este truco, que puede suponer un ahorro de dinero significativo en los pasajes aéreos.