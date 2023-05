Laura Yofe brinda herramientas para transitar el dolor y ver la luz al final del túnel

La vida perfecta no es real. “A veces hace falta la oscuridad para ver las estrellas”, dice Laura Yofe para graficar que los momentos de dolor o de turbulencias en nuestra vida nos dan una oportunidad que hay que saber encontrar.

Las opciones son quedarme anclada en ese momento que es incómodo o me conecto con eso que está pasando y no me gusta. Y si necesito llorar, lloro; y si estoy enojada, gestiono mi enojo.

A Laura -que es correntina de nacimiento y mendocina por adopción- le gusta decir que acompaña personas en proceso de transformación personal. “En ese transitar tengo herramientas”, dice y enumera que es consultora en decodificación bioemocional y bioexistencia conciente; coach ejecutivo, tiene trayectoria en la industria de la hospitalidad y, actualmente, está haciendo la capacitación en constelaciones familiares.

Justamente, con la idea de acompañar a quienes quieran sumarse es que se ha abierto este espacio de encuentros a través de Los Andes Streaming con Laura Yofe. En poco menos de media hora, proponemos reflexionar diferentes tópicos para tener otra mirada sobre nuestra vida.

¿Qué significa la expresion hay luz al final del túnel?

Muchas veces vivimos pensando en llegar a la felicidad en alcanzar la luz al final del túnel y nos olvidamos de apreciar los momentos que la vida nos va ofreciendo. A veces son dolorosos; otros son alegres, placenteros.

La luz al final del túnel. Foto: túnel Cacheuta-Potrerillos / Los Andes

El punto -dice Laura Yofe- es desde qué lugar vivo eso que me está pasando ¿como víctima o como protagonista?

“Me encanta hablar de surfear la ola… los que practican deportes de agua fluyen con el río o con el mar. Vas a tener momento de dificultad, pero finalmente vas a seguir la naturaleza”, explica y advierte: “Hay que mirar la naturaleza: no hay invierno, sin otoño, ni primavera sin invierno”.