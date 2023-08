Se presentó la novela histórica “La Mendocina”, en la Casa de San Martín

En el marco del Día del Padre en Mendoza, en conmemoración del nacimiento de la hija del Gran Libertador, Merceditas de San Martín, este jueves se llevó a cabo en la Ciudad la presentación del libro “La Mendocina”, de Alejandra Guibert. La Casa de San Martín fue escenario de este encuentro con la literatura y la historia, donde la autora dio a conocer su trabajo.

”Gracias por venir a conmemorar la vida de Merceditas, en el día de su nacimiento. Quiero agradecerles su presencia, al profesor Carlos Campana y a la Secretaría de Turismo y Cultura de la Ciudad de Mendoza, por la organización de este evento tan especial, siendo, así, anfitriona del lanzamiento oficial de mi novela histórica ‘La Mendocina’”, comenzó diciendo Alejandra Guibert.

Asimismo, sobre su trabajo, comentó: “Es un libro que responde al amor, aquél que Merceditas sentía por su padre y que yo no habría podido expresar si el amor por mi propio padre no lo hubiera inspirado. En tiempos difíciles, los valores de amor, respeto, unidad y generosidad que la familia San Martín mantuvo con estoica coherencia toda su vida, son luminarias en el camino a transitar en nuestro mundo moderno”. Y agregó: “Lo que me ocupa hoy es compartir con ustedes la luz que me fue dada para revelar esta historia, inspirada en esos valores que debemos difundir”.

”En mi experiencia como autora, el impulso para dar inicio a un nuevo libro siempre ha respondido a un proceso interno particular. En el caso de ‘La Mendocina’ surgieron coincidencias casi mágicas que fueron entretejiendo un fuerte vínculo con mi pasado en Argentina y me indujeron en paralelo a examinar mi propia relación con mi padre, su enfermedad y su fallecimiento”, expresó la autora sobre el surgimiento de esta obra.

También presente en esta inauguración, el secretario de Turismo y Cultura, Felipe Rinaldo, manifestó: “Estamos muy contentos de cumplir cuatro años de la inauguración de a Casa de San Martín. Esto es lo que queríamos, que este espacio tenga la vida necesaria para seguir hablando del Padre de la Patria. Hoy, nos toca abrirle las puertas a esta escritora reconocida internacionalmente, Alejandra Guibert, con quien hace más de un año veníamos pensando en este día. Estamos muy contentos de tenerte en la Ciudad de Mendoza, presentando el libro de Merceditas, ‘La Mendocina’”.

Del mismo modo, se expresó el periodista e historiador Carlos Campana, quien acompañó a la autora en este trabajo. “Desde el inicio existió una gran conexión espiritual con cada una de las palabras que escribió Alejandra en este libro. En cada pasaje leído de la novela, se reflejaba una película de los últimos años de Mercedes y el General José de San Martín. Como este proyecto editorial quedó concluido, no tuvo mejor idea que pensar en esta provincia, en esta casa y en esta fecha, tan particular para los mendocinos”, contó.

”La Mendocina” es una novela histórica escrita en formato de diario íntimo en el que Merceditas estrena la voz que ha estado ausente en la historiografía sanmartiniana. En su relato personal, se entremezclan los hechos históricos con los hechos cotidianos de la época y su incidencia en la vida de San Martín y la de su familia.

Aunque se desconozca la voz de Merceditas en su complejidad personal, y por lo tanto se asuma como el elemento de ficción en este libro, no deja de ser una voz que responde a un tiempo histórico, representado en sus hechos con fidelidad.

Este libro es la quinta novela de Alejandra Guibert, quien eligió presentarlo ante el pueblo mendocino en la casa que vio nacer a la hija de Don José de San Martín. El próximo mes, su trabajo se encontrará con el público en Buenos Aires, en el Instituto Nacional Sanmartiniano.