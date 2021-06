Se peleó con su papá y después le mandó un emotivo mensaje que se hizo viral

Un joven contó a través de su cuenta de Twitter que el domingo tuvo un cruce con su papá del cual quedaron disgustados. Pero al otro día el hombre le mandó un mensaje muy emotivo en el que le pidió disculpas y en cuestión de minutos se hizo viral.

Elías Achar contó que se sorprendió cuando le llegó un mensaje de su papá por WhatsApp con un tono completamente distinto y con palabras que le conmovieron el corazón a miles de usuarios.

La pelea había sido en torno al futuro del joven, que aún no decide si armar su vida acá en Argentina o viajar al exterior. Por lo que el papá de Elías dijo un montón de cosas en esa pelea de las que después se arrepintió y entonces, con total humildad agarró su teléfono y escribió su carta de disculpas con las que trató de solucionar un poco las cosas.

“Gracias por compartir mis sueños...”, empieza el mensaje del hombre que sumó casi 50 mil likes en horas, además de una gran cantidad de comentarios y memes reflejando la emoción de los usuarios conmovidos con las palabras del hombre.

“Recordá que te amo y que jamás me vas a decepcionar... No solo porque con vos aprendí a ser papá, sino porque cuando te veo me veo a mí mismo queriendo hacer de todo... Intentá todo, hacé de todo algo. Seguro va a servirte para cumplir tus sueños... No necesito que todos sepan que te amo y que daría mi vida y mi alma al mismo diablo por vos... me alcanza con que vos solo lo sepas”, concluye la disculpa.

Las respuestas de los tuiteros emocionados no tardó en aparecer. Uno de ellos bromeó: “Cómo se sigue después de este mensaje”. A lo que Elías contestó que la historia tuvo un final feliz: “Le preparé una picada y una cerveza cuando vino de trabajar”.