Se oponen a la apertura de una calle en Chacras de Coria por temor a que aumenten los robos

Vecinos de Chacras de Coria manifestaron su disconformidad por la expropiación que pretende el Concejo municipal de Luján, de la calle Mitre, entre Viamonte y Panocchia. Temen que la apertura altere la tranquilidad de su vida cotidiana. A ello se suman los robos continuos que sufren los vecinos, por lo que con la apertura de esta arteria se verían aún más perjudicados.

Según contaron quienes viven en el barrio Will Ri, también llamado Casa Grande, temen que con la modificación se incremente la cantidad de vehículos que circulan por el lugar, convirtiéndolo -según sus palabras- en un “corredor del Oeste”. Se trata de una calle cercana a la histórica estación Paso de los Andes de ese distrito lujanino.

De todas formas, en comunicación con Los Andes, desde el municipio aclararon que es muy poco probable que esta iniciativa se lleve adelante. Respecto de los robos, desde el Ministerio de Seguridad agregaron que los denunciados han sido casos aislados en estos últimos meses.

“No es el lugar para darle vía libre a los autos. En todas las ciudades del mundo la idea es sacarlos de las zonas urbanas y acá se pretende que haya más. Suena ilógico”, comentaron los vecinos, que prefirieron no identificarse por miedo a represalias. Aseguraron que no les queda claro qué pretenden con el proyecto porque no hay numeración de los terrenos que se pretenden expropiar ni croquis.

“No nos queda claro cuál es la intención. Nos dicen que son terrenos sin usar. Quizás podría ser algo más peatonal pero hay un estudio urbanístico”, aseguraron.

En detalle

Según indicaron los habitantes del barrio Will Ri en una carta al intendente Sebastián Bragagnolo, “de manera inconsulta se ha resuelto expeditar autorizaciones a su Departamento Ejecutivo para iniciar los trámites de expropiación de calle Mitre, entre Viamonte y Panocchia, si es que el reordenamiento urbano de ese distrito así lo requiriera”.

“Lo que se anexa a otros objetivos, confusamente enunciado sobre posibles modificaciones en la histórica Estación Paso de los Andes. Nos encontramos con una hipótesis en la que la autoridad acude a una figura jurídica (expropiación por causa de utilidad pública) con inexistencia de proyecto que la motive y un estudio de su impacto ambiental”, indica el escrito.

Por otro lado, sostienen que esto les hace inferir que la decisión tiene que ver con privilegiar el uso de vehículos motorizados por sobre el interés comunitario de priorizar al peatón y, sobre todo, ignorando la voluntad de los vecinos. “No queremos la fragmentación del pequeño casco histórico de nuestro pueblo en aras de mayor circulación de autos. Sí acordamos con más sendas peatonales, espacios verdes, recreativos, ciclovías y mejoramiento del transporte público”, advirtieron.

Para finalizar con el pedido, los vecinos resaltaron en la misiva: “El estilo y la calidad de vida que disfrutamos los habitantes y quienes nos visitan debe ser defendido”. Añadieron que es por esta razón que Chacras de Coria ha sido declarado como uno de los diez destinos más hospitalarios del país.

“Es necesario un estudio exhaustivo del casco histórico, en el cual se tengan en cuenta todos los factores para su preservación y puesta en valor. Por todo lo dicho rechazamos cualquier tipo de modificación de nuestro distrito que se pretenda instaurar sin nuestra intervención”, cerraron.

Robos frecuentes

Otro vecino indicó que por lo menos 70% del barrio ha sufrido algún robo, especialmente de cubiertas de los autos, y que actualmente se han incrementado los daños de los frentes a las propiedades. De todas formas, aclaró que afortunadamente no se han dado situaciones violentas.

“Supo ser un barrio muy tranquilo. Después, con los robos, implementamos alarmas comunitarias y el municipio nos dio apoyo sumando su sistema de monitoreo. Pero de todas formas la situación no mejoró. Tuvimos reuniones con el ministerio (de Seguridad), nos mandaron policías que hicieron rondines una semana pero luego se reanudaron los robos”, indicó el vecino del Will Ri. Además afirmó que el deseo de la comunidad es que se instalen cámaras de seguridad.

El hombre dijo que la apertura de calle Mitre haría que quienes roban tengan más chances de evacuar rapidamente la zona. “Antes de la cuarentena tuvimos una reunión y nos pidieron un mes para darnos definiciones. Pero después se suspendió este encuentro y hasta el momento no tenemos novedades”, se quejó.