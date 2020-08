Se debe aislar a la persona en una habitación para que no contagie al resto

A menudo, muchos de quienes sospechan que tienen coronavirus deben esperar algunos días hasta que llegan los resultados del hisopado. Mientras tanto, estos “casos sospechosos”, como se los denomina, siguen conviviendo con sus familiares.

No es nuevo que luego de cada parte del ministerio de Salud de la provincia se observe que en muchos casos, en la mayoría, los contagios estén dados por el nexo epidemiológico estrecho, es decir, porque hubo contacto directo con una persona infectada. A menudo, estos son familiares o convivientes.

Por eso, en estos casos, surge el interrogante respecto a los cuidados que hay que tener hasta que se descarte (o no) la enfermedad. El ministerio de Salud de la Nación indicó que dentro de cada hogar es recomendable mantener distancia social.

“Tratá de evitar lo más posible el contacto directo con las otras personas: como abrazar, dar la mano o besar. Si hay niños y niñas, se pueden crear junto a ellos otras formas de expresar cariño y cercanía a través de juegos. También recordá no compartir el mate, los cubiertos, los platos y vasos, entre otros”, explican desde esta cartera nacional.

En tanto, desde el ministerio de salud provincial recomendaron tener las mismas precauciones que se tienen cuando se sale al exterior. Esto es, usar tapabocas, distancia social y lavado de manos continuo para evitar el contagio. “Y en lo que se pueda que no tenga mucho contacto con los convivientes. El caso sospechoso, si no puede tener buen aislamiento en su hogar puede solicitar ir a un hotel para esperar los resultados”, mencionaron.

También es recomendable usar productos tradicionales para la limpieza del hogar. Es importante que sean simples y baratos como el detergente y la lavandina. Estos elementos son adecuados siempre que se frote bien y se elimine todo material o suciedad visible. Y luego se puede desinfectar con lavandina. Además, recomiendan que antes de usar un producto de limpieza, lee bien la etiqueta y seguir las normas de uso y protección que se indican en el envase, controlando la fecha de vencimiento.

Habitación aislada

El médico infectólogo Pablo Melonari, que trabaja en el hospital Notti, indicó que si está la posibilidad de que el sospechoso use una habitación aislada, hay que hacer uso de esta opción. “Todo depende de que si alguien que convive con vos es sospechoso, lo mejor es que permanezca en una habitación aislada. Allí les tiene que acercar la comida, alcohol en gel o solución alcohólica y esta persona cuando sale de la habitación debería utilizar barbijo o tapaboca”, explicó el especialista.

Por otra parte, indicó que es importante que en el baño haya alcohol en gel. “Cuando termina de utilizar las instalaciones la persona debe repasar todas las superficies que hayan tocado”, informó añadiendo que los resultados del hisopado en la provincia demoran 24 horas por lo que es prudente tomar este tipo de recaudos.

Continuando, dijo que el conviviente debe llevarle al posible caso de Coronavirus la comida a la habitación y al retirarla se debe lavar todo bien con agua y detergente. Esa es la forma de evitar el contagio intrafamiliar”, remarcó.

Según explicó Melonari, en caso de que se confirme como positivo el caso, el convivente debe hacer la cuarentena. “Pero si no presenta síntomas no necesita hisopado, a no ser que el convivente sea diabético o inmunodeprimido, por ejemplo. Si no hay factores de riesgo, solo la cuarentena”, aseguró el especialista.

Consultado al respecto un paciente que tuvo Covid-19 comentó que en el hospital le dieron una hoja con pautas a seguir, las que se observan en todos lados, sumado a que tenía que quedarse en su casa obligatoriamente.

“Me dijeron que evitara compartir con la persona con la que vivo utensilios, vasos, platos y con mucho cuidado en el lavado de manos. No fue nada demasiado novedoso. También me dijeron que evitara el contacto con mi conviviente”, aseguró este paciente que tuvo la enfermedad.

Nivel de contagio

Según datos de la revista MedRxiv –citada por La Tercera- que midió la transmisibilidad del virus en los hogares, se intentó averiguar a qué número de personas puede contagiar un enfermo de coronavirus dentro de su hogar. Así los científicos analizaron familias contagiadas de una provincia China para arribar a una estadística promedio. Según indicaron el informe determinó que en caso de que una persona tenga coronavirus en su hogar la probabilidad de contagiar a otro es de 48% si se toman los recaudos necesarios. En tanto, si no se toman precauciones, el número aumenta a 62%.