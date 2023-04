Se conocieron en una fiesta, hubo “flechazo” y se desencontraron: la manera que ideó ella para volver a verlo fue increíble

La historia de Eugenia y Ramiro es un ejemplo claro de cómo el amor puede aparecer en el momento y lugar menos esperados. Todo comenzó en “el casamiento de Juli y Mica”, donde Eugenia estaba trabajando como fotógrafa. En el transcurso de la fiesta, Ramiro, un invitado a la boda, se acercó a Eugenia con el propósito de invitarla a tomar una cerveza alguna vez. Sin embargo, ninguno de los dos se dio los contactos necesarios para poder encontrarse de nuevo.

El destino parecía estar jugando en contra de ellos, pero tres días después, Eugenia publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que dejó a todos sorprendidos: “Si sos el pelado que me invitó a tomar una cerveza el sábado pasado en el casamiento de Juli y Mica, acepto”. El tuit de Eugenia estalló en “me gusta” y en retuiteos, tanto que Ramiro terminó llegando a la publicación.

Si sos el pelado que me invitó a tomar una cerveza el sábado pasado en el casamiento de Juli y Mica, acepto (tarde siempre) — EUGE (@Eugeoptimista) April 25, 2023

Pero eso no es todo, ya que Ramiro, justamente, se había creado una cuenta en Twitter para encontrar a Eugenia, y no podía creer lo que estaba sucediendo. “La verdad es que fue muy loco, porque en Twitter contamos lo que realmente pasó. Yo el sábado fui al casamiento de mis amigos y ahí estaba ella, hermosa. Y le ‘arrastré el ala’ toda la noche; toda la noche estuve ahí, tirándole chistecitos por lo bajo. Siempre respetando su trabajo, obvio”, reveló Ramiro al portal TN.

Ante las consultas de los usuarios, Ramiro confesó que había estado buscando a Eugenia por todos lados, sin éxito. “Me cansé de buscarla”, admitió. Fue entonces cuando sus amigos, los recién casados, lo llamaron para decirle que Eugenia lo estaba buscando en Twitter. La usuaria @LisaPF ayudó a viralizar la historia con un tuit que alcanzó los 5.000 me gusta.

Si te digo que me abrí una cuenta en Twitter para ir por esa birra, me crees? 😂 — Ramiro (@patt_ramiro) April 26, 2023

La repercusión en las redes sociales fue tal que incluso un desconocido en el supermercado reconoció a Ramiro como el “Pelado de Twitter”. La situación no dejó de sorprender a ninguno de los dos, que aún no habían podido coordinar para encontrarse y tomar esa cerveza prometida. “Te hiciste famoso, Pela. Yo me encargo de buscarte”, completó Eugenia.

La historia de Eugenia y Ramiro encantó tanto a los tuiteros que los protagonistas se lo tomaron con humor. Por ejemplo, una usuaria le preguntó al “Pelado” si ya “habían arreglado para tomar la cerveza”. Ramiro respondió con gracia: “Para seguir esta historia de amor envíe Euge y Pela al 2020. Si la fotógrafa autoriza, mandaremos foto de la birra. Pero dijo que si hay foto hay video, así que no sé”.