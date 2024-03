Se cayeron Instagram y Facebook y hay caos en la web

Los gigantes de las redes sociales Instagram y Facebook sufrieron una caída generalizada el martes por la mañana en Argentina y el mundo, dejando a millones de usuarios sin poder acceder a sus cuentas. Threads, la app similar a X (Twitter), también dejó de funcionar.

Usuarios de distintas regiones informaron problemas al iniciar sesión y acceder a sus perfiles de Facebook, así como a otros servicios propiedad de la empresa liderada por Mark Zuckerberg.

En Facebook e Instagram, las sesiones de los usuarios aparecen como caducadas y no permiten iniciar sesión nuevamente. Los feeds no se actualizan. Y en Threads, los hilos no se cargan.

Se cayó Facebook

Los informes en DownDetector aumentaron rápidamente para las plataformas esta mañana.

El medio especializado The Verge contactó a Meta para ver si estaba trabajando en una solución, pero no recibió respuesta de inmediato.

Caídas de Facebook e Instagram (DownDetector)

