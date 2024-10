Se brindó un homenaje a Antonio Sales, vecino de la Ciudad

El pasado fin de semana, el espacio deportivo La Olla del barrio La Favorita, fue el escenario elegido para dedicar un momento especial a la trayectoria de un destacado vecino de la ciudad. Se trata del señor Antonio Sales, quien durante más de 30 años brindó su vida al barrio, formó su familia y se destacó por su incansable labor cultural, social y deportiva.

Este compromiso aportado por él llevó a sus seres queridos a sentir el deseo de honrarlo y es por eso que, en presencia del secretario de Gobierno, Pablo Espina; el director de Deportes y Recreación, Antonio Velasco, y otros funcionarios, se le hizo entrega de un cuadro en honor a su compromiso, esfuerzo, dedicación y participación en las mejoras y avances del predio “Cancha La Olla”. Además, se proyectó un video con fotos de los mejores momentos vividos por este destacado ser humano y hasta el cielo se iluminó con fuegos artificiales.

Lo más lindo del encuentro fue que Antonio Sales desconocía el motivo de la reunión a la que había sido convocado, por lo que este reconocimiento lo tomó por sorpresa, causando emoción en sus familiares pero también en cada rincón del barrio.

De esta manera, el secretario de Gobierno, Pablo Espina, afirmó: “Merecido reconocimiento a vos que estuviste ahí para levantar el barrio y nos brindaste un camino para integrarnos, para involucrarnos con cada uno de los sectores de esta comunidad. A través del fútbol creaste un montón de amigos, pero en lo personal quiero agradecerte todos estos años de amistad. Lo más lindo que me pasó con vos fue conocer la gran familia que formaste, grandes personas. Te felicito y deseo que tengas una vida larguísima, llena de éxito en lo que hagas. La muni te va a acompañar siempre, a vos, a tu familia y a toda la comunidad de La Favorita.”

Así, la familia del protagonista manifestó en forma permanente la intención de gratificar a este en vida y entre llantos, abrazos y risas llegó el momento de escuchar a Antonio, quien con lágrimas en los ojos expresó: “Realmente no me esperaba este reconocimiento, pero quiero decirles que esto no se logra individualmente, esto es posible cuando todos tiran para un mismo lado. Cuando Dios está de por medio las cosas se dan gracias a su voluntad. Yo soy alguien que ha trabajado permanentemente bajo el amparo de Dios. Me llevo este hermoso recuerdo y reconozco que me sorprendieron.”

Y agregó: “No me queda más que agradecer por esto que me han hecho sentir y voy a seguir trabajando hasta que Dios me lo permita. Tenemos proyectos muy importantes y con la gente de la muni queremos hacerlos realidad. Será en beneficio de la gente de acá. Quiero agradecer a mi familia, mis hijos, mis nietos, mi esposa y mis amigos.”

Se brindó un homenaje a Antonio Sales, vecino de la Ciudad

