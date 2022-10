Se abrieron las preinscripciones para los colegios de la UNCuyo: hay más de 1100 vacantes y no se toman las notas 2020

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) abrió la preinscripción para ingresar a sus colegios secundarios en 2023. Se dispondrá de 1.020 vacantes en los 5 establecimientos del Gran Mendoza, más las de la Escuela de Agricultura, que son 90.

Para el ingreso se hace un órden de mérito en el que, según estipula la casa de estudios, se consideran las notas logradas por los alumnos en 4°, 5° y 6° grado en 6 áreas. Sin embargo, en esta oportunidad habrá una particularidad: no se tomarán en cuenta las de 2020, es decir que se incluirán las de 4° y 6°.

Es que los estudiantes que aspiran a ingresar cursaron 5° grado en 2020, año que por la no presencialidad, se consideró unidad pedagógica con 2021. Es decir que no se le dio un cierre sino que fue una continuidad.

“Tuvimos que hacer una pequeña modificación al sistema tradicional, siempre ha sido 4°, 5° y 6° (...) citamos en nuestra resolución una normativa de la DGE y consideramos que hay escuelas que pueden no tener calificaciones”, explicó María Ana Barrozo, directora de Educación Secundaria de la Uncuyo. Detalló que creen que serían pocos los alumnos que pudieran tener algún aprendizaje en proceso, es decir sin nota, ya que en general los aspirantes tienen promedios altos. Pero asimismo debían contemplar esas realidades porque si no se bloquearía el sistema, por lo que se unificó con esta decisión. Esta ya se había tomado el año anterior, mientras que para el año próximo, no se descarta pero no se ha definido.

Las áreas que se toman en cuenta son Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física y Educación Artística. En este último caso Barrozo explicó que se considerará en cual se obtuvo el promedio más alto entre Música o Plástica.

Personal de la UNCuyo elaborará los promedios -a través de un programa informático propio-, sobre la base de los promedios generales de las áreas o espacios curriculares debidamente certificados por las escuelas de procedencia. Las calificaciones surgen de un certificado que elabora la Dirección General de Escuelas y que el postulante deberá obtener del GEM y adjuntar en el momento de completar la ficha de preinscripción.

El rango de corte suele rondar el 9,60, es decir que ingresan quienes tienen un promedio superior.

Cómo es el proceso para ingresar

El proceso general incluye una instancia de preinscripción de aspirantes que será virtual, a través un sistema online, que estará disponible en las páginas web de cada una de las escuelas en las fechas estipuladas para la carga de documentación. En el caso de la Escuela de Agricultura el procedimiento de preinscripción e inscripción se informará oportunamente a través de sus canales oficiales de información.

El proceso de preinscripción se hará en dos etapas. En la primera, que inició ayer, se harán los trámites de las escuelas técnicas: Liceo Agrícola y Enológico, y Agricultura (de General Alvear) de las 0 del lunes 3 a las 17 horas del miércoles 5 de octubre. En una segunda instancia se realizarán las preinscripciones para las escuelas orientadas: Colegio Universitario Central, Departamento de Aplicación Docente, Magisterio y Martín Zapata, entre el lunes 24 y el miércoles 26 de octubre hasta las 17.

Una vez realizada la preinscripción sigue la etapa de inscripción o matriculación, que será por turnos adjudicados y debidamente informados en la página web de cada escuela o la de la UNCuyo (www.uncuyo.edu.ar), que deben realizar aquellos estudiantes que obtuvieron un lugar dentro del listado que se publicará en esos mismos sitios web en las fechas estipuladas.

Vacantes de los colegios de la UNCuyo

Los colegios pondrán en juego diversa cantidad de vacantes. Los de Bachilleratos Orientados, ubicados en la Ciudad de Mendoza cuentan con 930 vacantes. Estas corresponden 240 a la Escuela de Comercio Martín Zapata, 150 al Magisterio, 180 al Colegio Universitario Central y 360 al Departamento de Aplicación Docente. Además, el Liceo Agrícola y Enológico “Domingo F. Sarmiento” (Modalidad Formación Técnica Profesional), cuenta con 90 vacantes, al igual que la Escuela de Agricultura de General Alvear.

Un aspecto a tener en cuenta es que los aspirantes que provengan de la Escuela “Carmen Vera Arenas”, dependiente de la Facultad de Educación (UNCuyo), tendrán un cupo de vacantes equivalentes a la cantidad de alumnos que hayan cumplimentado los requisitos establecidos a la finalización del ciclo primario y antes del inicio del ciclo lectivo 2023. El resto de las vacantes serán ofrecidas al resto de los postulantes.