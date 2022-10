Sat: “San Rafael debe ser el verdadero corazón de Mendoza”

En lo estrictamente partidario, le tocó asumir la presidencia del PJ en uno de los momentos más difíciles que atravesó el país como fue el inicio de la pandemia. Sin embargo, se muestra conforme por el desarrollo y la concreción de tres objetivos claves durante su mandato:

El primero fue la continuidad de las acciones políticas en un marco que prácticamente impedía toda actividad social y partidaria presencial, con una fuerte impronta del trabajo en equipo.

El segundo tuvo que ver con darle dinámica e ímpetu al partido, generando espacios de encuentro común y debate, con una constante presencia en barrios y distritos. “Sumamos voces para transformar la realidad local”, especifica. Allí también se desarrolló una exitosa campaña de afiliación con la suma de más de 400 personas a las filas del peronismo local.

Y el tercero y tal vez más importante, fue la apertura del justicialismo a diversos sectores, profundizando la llegada a la juventud, los gremios e instituciones educativas y sociales, además de concretar un acercamiento con los dirigentes de mayor edad que estaban alejados de las lides diarias, construyendo un puente entre las distintas generaciones.

“Tenemos que entender que los partidos son meras herramientas, espacios de discusión que luego transforman la realidad, y para eso debemos dar un salto de calidad y trascender las peleas cotidianas”, resaltó el dirigente.

San Rafael, polo de desarrollo

El objetivo de las políticas que impulsa desde su época en el Concejo Deliberante es la búsqueda de hitos estratégicos que impulsen el crecimiento del departamento, sobre los que sostiene, deben profundizarse a nivel social y convertirse en una bandera del pueblo.

Entre ellos, el Paso Las Leñas, puente de conexión inmediata con la región central de Chile y una oportunidad de expansión económica, turística y social. No es necesario mencionar las complicaciones que se generan cada año con el cierre del paso Cristo Redentor, las consecuentes pérdidas millonarias que de allí derivan y que podrían evitarse con la habilitación de un paso de baja altura que podría funcionar sin inconvenientes durante todo el año.

En el mismo camino, insistió en la necesidad de concretar el trasvase de aguas del río Grande al Atuel, una obra que generaría un caudal adecuado para resolver conflictos con La Pampa, además de sumar hectáreas irrigadas al sur en una realidad cada vez más adversa en lo climático. “Hoy el mundo requiere alimentos y eso no es posible sin agua. La crisis hídrica es una constante y los parámetros no van a cambiar, la única alternativa para hacerle frente es el trasvase y por ello insistimos en que los recursos que iban a utilizarse en Portezuelo del viento deben destinarse a esa obra. Alcanzan y sobra dinero para concretar otras obras de infraestructura”, reclamó el legislador, que además lamentó “el manoseo” al que se sometió el proyecto de la mega presa sobre el río Grande en Malargüe. “Es el mejor sinónimo de una promesa electoral y no real”, agregó.

Como idea central, destacó que “En San Rafael están dadas las condiciones para que se convierta en el departamento más importante de Mendoza. Aquí se logró resolver cuestiones estratégicas de energía con la obra de Gas Andes, de conectividad aérea con la ampliación y remodelación del aeropuerto y de la industria con el parque industrial. Tenemos el capital humano y mucho por crecer en la generación de empleo genuino. Somos un polo educativo universitario y contamos con un enorme potencial geográfico y turístico que todavía debe desarrollarse en múltiples destinos”, dice el senador.

“San Rafael debe ser el verdadero corazón de Mendoza y esto no debe ser una aspiración individual, sino colectiva. A eso apunta toda mi gestión”, remata.