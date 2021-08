Santiago Maratea consiguió una millonaria donación pero no pudo ser entregada por controles de la AFIP

Una nueva iniciativa del influencer Santiago Maratea se vio frustrada debido a las trabas burocráticas de la AFIP que rigen actualmente en nuestro país.

Maratea, consiguió US$ 30 mil para que Julio Sosa, un locutor de Chaco que sufre ELA (Esclerosis Lateral Atrófica), pudiera adquirir un medicamento en Estados Unidos para tratar la enfermedad. No obstante, según contó su hijo Gustavo, el dinero todavía no había sido entregado por un control de la entidad recaudatoria.

Si bien la enfermedad no tiene cura, puede tratarse y la donación se va a utilizar para adquirir la medicación que consta de un tratamiento inicial por un año. “Estamos un poquito demorados porque Santi todavía no nos mandó la plata. Estamos en contacto con él, nos dijo que había que esperar por el tema de que es mucha plata y le piden una justificación de los ingresos que él tiene”, dijo Gustavo a Diario Chaco.

El mes pasado, Maratea había denunciado una situación semejante con una recaudación de $ 40 millones que tenía que girar a España para financiar el tratamiento médico de Federico Ledezma, un niño de seis años oriundo de Córdoba que fue diagnosticado de neuroblastoma de grado cuatro, pero no pudo porque intervino el BCRA. “Hay una traba que es el pago, como siempre, porque la Argentina tiene un montón de restricciones. Está siendo muy complicado”, consideró.