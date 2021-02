Santiago “Buenas Ondas” Morales: el chambelán de las reinas que este año tendrá descanso

Santiago Morales es uno de los personajes, que, desde hace 48 años, componen la escenografía vendimial. A fuerza de su tesón y personalidad, construyó un rol muy particular inspirado en la dinámica monárquica y se ha convertido en el chambelán, es decir, el encargado de acompañar a las reinas.

Santiago, también conocido como “Buenas Ondas”, explica que ser chambelán está relacionado con el protocolo y con la estética del escenario. Con sus característicos y llamativos trajes diseñados especialmente, llenos de brillos y colores, Morales cuenta que su función ha sido la de “acompañar a las reinas, asegurarles una atención especial y lograr que se luzcan representando a sus departamentos”.

“Después de 48 años como chambelán, con 389 fiestas departamentales, este año es raro. Pero la pandemia nos enseñó que uno se tiene que reinventar”, dice en referencia a una Vendimia que no podrá contar con su máxima expresión en el anfiteatro ni en los diferentes escenarios departamentales.

Lejos de transmitir tristeza, Santiago hace honor a su apodo y expresa: “Este año no voy a pasear a las reinas ni nada parecido, pero es muy entendible y hay que aceptar lo que la naturaleza nos ha mandado. No podemos hacer más nada, no hay que enojarse sino lograr que pase pronto todo esto”.

“Este año es la primera vez que no me hago ningún traje de brillo, nada de nada. No lo voy a hacer por respeto a los que ya no están, por respeto a esta pandemia, por respeto a lo que en este momento las autoridades sugieren. Entonces, para qué ponerme luces, si en este momento lo que se hace es simbólico para que no se pierda la ilación de la Vendimia”, dice, y aplaude que desde el gobierno provincial se haya decidido realizar la vendimia de manera virtual. “La Vendimia es muy importante a nivel mundial, entonces había que darle una impronta. A mí me alegra mucho que el gobierno de Mendoza haya convocado a todos los directores que han dirigido vendimias y hacer una fusión entre ellos”, argumentó.

Morales considera que es muy respetable la decisión de que las reinas elegidas en el 2020 puedan continuar con su mandato durante un año más. “Que se mantenga la tradición y que siga, porque esto significa un resguardo de nuestra historia, de nuestros antepasados. No se pueden borrar con el pie o con el codo, los íconos. Los íconos existen y el mismo pueblo fue el que habló y habla, y le gusta. El año que viene con toda seguridad vamos a estar otra vez en el Frank Romero Day, pero todo depende de que la pandemia se calme”, remarca Morales.

Con respecto a la polémica sobre la continuidad en la elección de reinas, Morales apuesta al entendimiento. “El diálogo y la prudencia es lo mejor que el ser humano tiene. Para qué adelantar cosas que todavía no están escritas. Pero el pueblo cuando habla tiene la absoluta herramienta de la verdad y no hay otra”.

Y amplía: “Sólo podremos llegar a un acuerdo o a una modificación a través del diálogo, del consenso, la participación, la historia, la cultura y los íconos, que hay que respetarlos porque gracias a esos íconos, a esas historias, a esas leyendas, a todo eso en una fusión es la entidad que Mendoza tiene. Desde el año 1936 existe la Vendimia, es imposible borrarla de un plumazo. Hay que saber modernizarse, sí. A todos nos llega el momento de modernizarnos. Habrá que buscarle la vuelta, fijarse, escucharnos y escuchar. Tenemos todo un año para dialogar”.