San Valentín hot: 26 juegos eróticos para disfrutar en pareja

Se acerca San Valentín -una fecha que cuenta con tantos fans como detractores- y es buen momento para replantearse algunas cosas, por ejemplo, dejar de lado la tradicional cena romántica con velas y rosas para dar lugar a algo más jugado. Porque, justamente, los “juegos” en el sexo son tan estimulantes como necesarios para conocerse, divertirse, encontrarle la vuelta a una relación de varios años, redescubrir cosas de la pareja, conectar con el otro, recuperar la pasión y una larga lista de beneficios incuestionables, que pueden convertir un encuentro romántico en una bomba de sensaciones por descubrir.

En esta nota seleccionamos una variedad de juegos muy atractivos, desde los más sutiles a los más osados, aunque no necesariamente en orden creciente.

Siempre es bueno recordar que todos los juegos deben ser consensuados de principio a fin, que si en algún momento uno de los participantes decide terminarlo, debe terminar, y que aquellos en los que hay mayor riesgo (bondage, sumisión, etc) los participantes deben tener una palabra de seguridad conocida por ambos, para terminar el juego.

1. Atados (Bondage)

Este es uno de los juegos sexuales más conocidos, que cobró gran popularidad luego del éxito de la saga Cincuenta sombras de Grey. La propuesta es simple: uno de los dos tiene que ser atado por alguna parte de su cuerpo (en general son las manos) a la cama o al lugar donde se quiera tener sexo. Para esto, se usan esposas temáticas, cuerdas, una corbata o lo que se tenga a mano, siempre que sea de material blando y no lastime. Un condimento interesante es que aquel que quedó libre, dé órdenes al que está atado para que éste vaya ganando (o no) beneficios de movilidad o cualquier otro, previamente consensuado.

2. Sin penetración (King out)

En esta propuesta está prohibida la penetración y sólo se permiten los besos de todo tipo, las caricias y los abrazos. La intensidad corre por cuenta de cada uno. Es una excelente opción para las parejas que disfrutan los juegos previos. La intención es ver hasta dónde se puede llegar, sin culminar el encuentro.

3. Mensajes sexuales al celular (Sexting)

Es un juego que comienza mucho antes de llegar a la intimidad de la cama, y consiste en enviarse mensajes eróticos o sexuales al celular para generar deseo y excitación por anticipado. Se suele empezar con cierta timidez, pero a medida que se toma experiencia mutua los diálogos terminan siendo muy excitantes y muchas veces, ni siquiera se llega a concretar el encuentro en persona.

4. Yo digo…

Lo primero que hay que definir es “quién dice”, esto significa, quién tendrá la posición de mando durante el juego. Luego, el otro debe obedecer todo lo que se le ordene. Por ejemplo, la regla puede ser no hacer ruido o todo lo contrario, gemir muy fuerte; no quitarse la ropa o que sólo uno le quite la ropa al otro; besarse o prohibirlo completamente. Y luego los roles cambian, de manera que en diferentes momentos del encuentro cada integrante de la pareja tenga su momento de control y satisfacción.

5. Un rapidito (Quickie sex)

¿Existe algo más excitante para un hombre, que su pareja lo busque en cualquier lugar y momento del día para tener sexo de manera improvisada? La sola idea hace explotar a varios. Pero a las mujeres también les pasa, y que su pareja tome la iniciativa en cualquier lugar muchas veces las vuelve locas. La idea es que sea un momento y lugar inesperados, como el baño de un bar, el auto, un pasillo o la casa de un amigo. Y que todo sea tan express que ni siquiera lleguen a sacarse la ropa.

6. Frío o caliente

Es Ideal para quienes disfrutan del sexo oral y consiste en probar bebidas a distintas temperaturas, para luego realizarle sexo oral a tu pareja. Pasar del calor al frío puede generar sensaciones muy placenteras.

7. Juego de roles (Role-playing)

Este juego implica confianza en la pareja, porque lo ideal es que ninguno se sienta inhibido o con vergüenza en el rol que le gusta. Cada uno puede elegir el papel que quiere representar: profesiones, personajes de películas románticas, superhéroes, recrear escenas de películas pornográficas, románticas. La lista termina con la imaginación. Esta es una gran oportunidad para incluir disfraces en la escena, pero es importante el consenso previo, porque puede ocurrir que el personaje elegido no sea del agrado de la otra persona.

8. La llamada erótica

También puede ser videollamada, aunque en este caso, lo explícito le juega en contra a la imaginación. La idea es que la llamada contenga la mayor cantidad de detalles acerca de lo que te gustaría hacerle al otro si estuvieran juntos, o lo que te gustaría que el otro te haga, o lo que quisieras ver hacer a tu pareja. Una vez más la lista es extensa. Este juego tiene además un efecto posterior, pues cuando logres estar con tu pareja físicamente querrá hacer todo aquello que le dijiste por teléfono.

9. La cena erótica

Elegir un menú con alimentos que le gusten al otro (sobre todo si son dulces), aperitivos y bebidas, que además pueden estar a distintas temperaturas. Helados, cremas, leche condensada, dulce de leche y frutas. El juego consiste en comer todos estos alimentos en diferentes partes del cuerpo de la pareja.

10. La caja de sorpresas

Este es un juego muy divertido. Consiste en escribir cinco cosas que quieres que tu pareja te haga, por supuesto, la otra persona debe hacer lo mismo. Luego se colocan las 10 peticiones en una caja y se anexa un mazo de cartas con comodines. El que saque estos comodines (no necesariamente hay que jugar a las cartas, con sacar una por turno es suficiente) recibirá algo especial que no se debe usar en el momento, sino que puede hacer referencia a una cena o un regalo que se hará válido después. Por supuesto que si las peticiones tienen que ver con sexo, la idea es concretarlas en el momento.

11. Temperatura

Este juego puede realizarse cuando uno de los dos está con los ojos vendados o atado. Consiste en tener hielo o una bebida caliente e impregnarse la boca con éstos, cuando la lengua esté fría o caliente, pasarla por el cuerpo de la pareja. También es posible pasar el hielo directamente sobre alguna parte erógena, pero no es recomendable hacer lo mismo con la bebida caliente. Este cambio de temperatura puede causar sensaciones muy eróticas.

12. Body Painting

El Body Painting consiste en pintarse el cuerpo el uno al otro, lo que hace que los miembros de la pareja pasen momentos divertidos. El objetivo en este caso no es el de crear obras de arte sobre el cuerpo, sino que el momento de diversión, el estar los dos desnudos y las sensaciones que pueden emerger de pintarse el cuerpo pueden ser realmente provocativas y eróticas.

13. La explosión

Su funcionamiento es simple. Se pone una alarma y se decide el tiempo en el que no es posible la penetración (por ejemplo, durante 15 minutos). Durante este tiempo está permitido todo excepto penetrar a la pareja, hasta que el sonido lo permita. En el momento en el que la alarma suene, se producirá una explosión de placer.

14. La linterna

Este juego es en una habitación cerrada y con las luces apagadas. Una vez los dos miembros de la pareja se encuentran en la habitación, se colocan en la cama y uno de los dos utiliza la linterna mientras el otro se queda inmóvil en la cama. El de la linterna ilumina las partes específicas del cuerpo y las estimula.

15. El rey / la reina dice

Este es el más sencillo de los juegos sexuales y es perfecto si la pareja lleva poco tiempo y no conoce tanto los gustos del otro. En cada turno, uno de los dos será el rey o la reina, mientras el otro tendrá que obedecer. Las únicas reglas son: no puedes pedir que te toque, bese o haga algo con tu cuerpo y no puedes pedir que haga algo que no quiere o le hace sentir incomodidad.

Inicia con frases sencillas para subir la temperatura como: “la reina dice que te abras la camisa” y espera la orden de tu pareja para cumplirla. Puedes llevar la acción a donde quieras, por ejemplo, “el rey dice que te sientes en esa mesa” y dejar que tu pareja dé la siguiente orden para que ambos vayan creando una escena muy erótica hasta que simplemente no puedan más.

16. La regla es…

Este juego sexual se trata de crear reglas espontáneas mientras comienzan a besarse y acercarse cada vez más. Es tan fácil de iniciar cómo decirle a tu pareja: “la regla es vendarse los ojos” o “la regla es no quitarse la ropa interior” mientras los besos y caricias se hacen más intensos. Cuando ambos estén muy excitados, pueden comenzar a poner reglas más atrevidas: “la regla es gemir muy fuerte” o todo lo contrario, “la regla es no hacer ruido”. Estos juegos sexuales mejorarán su confianza en pareja y su capacidad para expresar lo que más disfrutan en el sexo.

17. Sesión de fotos hot

Si tú y tu pareja se desinhiben fácilmente, este juego sexual se puede convertir en una experiencia muy interesante. Todo lo que tienes que hacer es decirle a tu pareja que quieres hacerle una sesión de fotos o al contrario, posar para ella. Para que todo sea más natural, es ideal crear una atmósfera sensual con media luz, música sexy y un par de copas de vino (o sus tragos favoritos). A medida que avanza la sesión se pueden proponer ángulos y poses cada vez más sugerentes, con menos ropa o juntos. El secreto está en divertirse y a la vez, que ambos encuentren partes de su cuerpo nuevas para erotizar. Olvídense de los genitales y traten de captar detalles distintos. Podrán encontrar un mundo nuevo de sensaciones eróticas que no sabían que podían experimentar.

18. Beer pong erótico

Coloca vasos en forma triangular con sus bebidas favoritas en una mesa y como si se tratara del beer pong normal, cada uno intentará meter la pelota en el vaso de su pareja en cada turno, pero con un ingrediente muy sensual: Debajo de algunos vasos, cada uno pondrá un papel con un reto sexy para su pareja, por ejemplo quitarse una prenda, hacer un baile erótico o contar alguna fantasía sexual. Si tu pareja mete la pelota en uno de tus vasos además de tomártelo, deberás cumplir con el reto escrito en el papel debajo del trago.

19. Dados hot

Para este juego sexual se pueden utilizar dos dados eróticos o si no tienen, dos recipientes donde meter papeles. El primer dado o recipiente debe tener verbos, como “acariciar, lamer, chupar, besar o soplar” y el segundo partes del cuerpo, como “pezones, cuello, ombligo, entre los muslos, o nalgas”. Tiren los dados (o saquen los papeles) por turnos y hagan lo que les toque con un toque sensual.

20. Viste a tu pareja

Consiste en decirle a tu pareja que tiene cinco minutos para elegir tu ropa del placard o cajón y vestirte como quiera. Esto pondrá a volar su imaginación y lo hará desearte como nunca, todo mientras escoge entre tu ropa interior, el vestido que más le gusta y otras prendas. También podrás darte cuenta de algún fetiche y explotarlo al máximo. Cuando hayan pasado los cinco minutos, entras al cuarto mientras él o ella salen y vos te vestís con la ropa que el otro eligió. Cuando salgas del cuarto, su deseo estará al máximo y podrás pedirle prácticamente que haga lo que quieras, inclusive, desvestirte otra vez.

21. Baile sexy o striptease

Es un clásico y funciona siempre. Si te da vergüenza o no estás segura de cómo hacerlo, en Mendoza hay profesoras de baile en algunos gimnasios que dan clases particulares de streaptease. Es cuestión de averiguar antes y estar lista para ser una diosa.

22. Cita en el sexshop

Visitar una tienda erótica u organizar un tupper sex con tu pareja puede ser una muy buena alternativa para conocer nuevos juguetes sexuales. Existen vibradores para parejas especialmente diseñados para que ambos reciban placer a la vez. ¿Has escuchado hablar sobre los anillos vibradores? Son anillos flexibles que se introducen en la base del pene y vibran para estimular el clítoris durante la penetración. Es una forma genial de tener más estimulación durante el sexo.

23. Grabarse teniendo sexo

Seguro que lo has pensado alguna vez. La sola idea de grabarse es muy estimulante, pero concretarlo también lo es. Luego, podés ver el video o no. A algunas personas les resulta un poco fuerte verse, es cierto. Pero quién te dice, tal vez dentro de un tiempo encontrás el video de ese momento que tan feliz te hizo.

24. Involucrar a más personas en el sexo

Esto en particular requiere mucha confianza y comunicación. No te lances de primeras si no lo tienes 100% claro. Si tenés la fantasía de hacer un trío, lo primero es consensuarlo, aclarar dudas y establecer cómo será. También puede ser un cuarteto, participar en una orgía o incluso en algún intercambio de parejas. Para algunas personas resulta excitante ver a su pareja teniendo sexo con otra.

25. Masajes con aceites especiales

El masaje aceitoso es todo un clásico de los juegos sexuales, pero muchas parejas, cuando llevan tiempo juntas, no recurren a esta técnica tan estimulante. Realizarlo es fácil. Simplemente, uno de los dos, debe colocarse en un lugar cómodo bocabajo. El otro debe realizarle un masaje sensual, pero con un aceite lubricante. Existen muchos en el mercado, algunos contienen incluso olores y sabores muy estimulantes. El tacto, el olor y esa sensación que deja el aceite, hacen que esa manera de tener sexo sea distinta a la convencional y, por supuesto, más excitante.

26. Cerrar los ojos y abrir la boca

Para jugar, es necesario que uno de los dos miembros de la pareja se coloque en la cama con los ojos cerrados (o vendados) y la boca abierta. El otro coloca diferentes partes del cuerpo en su boca (dedos, pechos, genitales…) y ésta lame, chupa, muerde o besa estas partes. Un juego excitante y que puede provocar que la temperatura sexual aumente rápidamente.