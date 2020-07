San Rafael sin turismo: ya cerraron tres hoteles por la inactividad

En contraposición a lo que ocurre en distintos puntos de Mendoza -y en particular con Malargüe en lo que respecta al arribo de turistas- San Rafael comenzó el fin de semana extra largo con un movimiento típico de un feriado, con poco gente en la calle salvo las que decidieron salir a hacer compras en los pocos negocios que abrieron ayer.

El cierre de las puertas del departamento al turismo interno está golpeando al sector y el estudio que realizó la Cámara de Comercio en el cual se anticipó que el 32,4% de los prestadores no podía resistir mucho tiempo más, comenzó a cumplirse.

En las últimas horas bajaron la persiana dos hoteles y un apart hotel. Tres más están a punto de a hacerlo.

De acuerdo con información recogida entre los prestadores turísticos, los hoteles Río Diamante y Andesol más el apart Hussu, pusieron el candado definitivamente.

Sin dar demasiados detalles, Gabriel Bessone, presidente de la entidad confirmó la noticia. “Lamentablemente es así”, dijo.

“Hay empresas que cerraron y otras están agonizando, con poco tiempo de vida. Es durísimo esto porque representa familias sin trabajo y proveedores de esas firmas que también padecen el problema”, añadió Gonzalo Tortosa, actual tesorero de la institución que agrupa a los prestadores turísticos.

Para los integrantes de la entidad, no hay mucho más margen para sostenerse la actividad sin trabajar. “Somos conscientes de que hay que cuidar la salud, y para eso nos preparamos todo este tiempo, con la elaboración de los protocolos para cuidar la situación sanitaria mientras se trabaja. Pero hay que vivir, como lo hace Malargüe”, remarcó Tortosa.

Para Bessone, uno de los grandes males que se evidencian en estos días “es la incertidumbre” por “la falta de previsibilidad”.

“Esta era una fecha en la que seguramente íbamos a ser atractivos para los mendocinos, pero no se abrió. No hay una previsibilidad porque, si no abrimos ahora, ¿cuándo será?”, apuntó el dirigente.

Nicolás Martínez, presidente de la Cámara de Comercio sanrafaelina, consideró que las empresas, pymes y prestadores de servicios vinculados al turismo están en una “situación terminal” y de extrema “desigualdad”.

“El sector puede sufrir un daño irreversible, y por eso sorprende la desigualdad que hay, porque la gente de San Rafael puede ir a donde quiera, incluso a aquellos lugares que hay más casos, y después regresar como si nada. Están habilitadas las reuniones familiares, es decir que puede venir gente al departamento sin problemas, mientras que el único que garantiza una trazabilidad para realizar un seguimiento de las personas es el turismo y no puede operar”, opinó Martínez.

Más allá de la declaración formal sobre si hay o no la circulación comunitaria del virus que el intendente Emir Félix le solicitó al Gobierno mendocino, un alto porcentaje de prestadores turísticos no cree que el jefe comunal vaya a habilitar la actividad.

Con ese panorama por delante, comentarios “de pasillo” indicaron que el cacique sueño estaría preparando un programa de asistencia para morigerar la crisis del sector. El anuncio se haría en el comienzo de la semana entrante.

Por el momento no hay muchos datos sobre los pormenores del salvataje que implementaría Félix. No se sabe si sería a través de beneficios de tipo fiscal o una asistencia financiera directa, entre otras alternativas que se manejan.

Malargüe recibió a visitantes y la mayoría fueron sanrafaelinos

Malargüe está en el extremo opuesto a San Rafael. Después de poco más tres meses de inactividad, el sector turístico comenzó a recibir visitantes, e irónicamente, muchos eran sanrafelinos.

“Hemos recibido una importante cantidad de gente que se vieron atraídos por la nieve, es la mejor nevada en los últimos 15 años. Hay que decir que gran parte son turistas del sur mendocino, principalmente de San Rafael, y también de otros lugares de la provincia”, comentó Martín Palma, presidente del Concejo Deliberante y mano derecha del intendente Juan Ojeda.

El permiso para que el sector trabaje, también generó algunos conflictos. Hubo una manifestación vecinal en contra de recibir a gente de otros lugares, luego de que los ediles justicialistas pidieran que no se permita el turismo interno.

Desde la Cámara de Comercio criticaron esa postura ya que “justo 48 horas antes del fin de semana largo salen con esto, porque no lo propusieron antes, si la actividad está permitida desde hace semanas”, comentó Gustavo Mirás, presidente de la entidad.

Por el lado de la Comuna están trabajando para reforzar los controles en los ingresos al departamento y una alternativa que suena fuerte es hacerle a los turistas el test rápido, el mismo que le realizan a los camioneros.