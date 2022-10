San Rafael cumple 119 años y el departamento lo celebra compartiendo sus avances y logros

San Rafael cumple 119 años en un contexto de crecimiento y con muchos planes para el futuro que se conjugan con las acciones del presidente.

Desde obras públicas a inversiones privadas y desde el boom turístico al desarrollo cultural y social, el departamento celebra un nuevo aniversario con varias novedades que impactan tanto en su matriz productiva como en sus vecinos.

También es para destacar que también ha sido un año difícil a pesar de que hubo grandes avances que se gestionaron durante años y es lo referido a la salud del intendente Emir Félix. Después del literal “casi no estar” con el que el propio Félix describe lo que le tocó vivir, llega el momento de la reflexión del hombre que, en plena recuperación, afirma estar con “funcionalidad plena”, pero manteniendo una serie de cuidados obligados para preservarse.

“Es todo un recorrido resolver el problema de salud, no es de un día para el otro. La situación que tengo no es sencilla de diagnosticar, tengo que mantener todavía algunos cuidados. Estoy a funcionalidad plena pero muy testeado, escaneado todo el tiempo para ver los resultados. Las enfermedades de este tipo no son directas ni se resuelven con un medicamento”, explicó Emir Félix.

Suplemento aniversario San Rafael