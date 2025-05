San Luis: recibió una suma millonaria por error, la gastó y la imputaron por defraudación al Estado

Por otra parte, el contador que realizó la transferencia fue quien luego denunció el error. Según la defensa, no pesa ninguna imputación sobre él hasta el momento.

sal lñuis 4.jpg Verónica Acosta esperaba $8 mil, recibió $510 millones por error, los gastó en horas y ahora enfrenta una causa por defraudación. Radio Popular San Luis

Según el abogado, Verónica Acosta "nunca fue notificada por una devolución, por un error, por nada" antes de las acciones judiciales. La familia se enteró de la situación "cuando les realizan el allanamiento con las detenciones y el secuestro de todos los elementos que habían comprado".

Sin embargo, al revisar el banco, se encontró con un depósito de 510 millones de pesos y la mujer mencionó: "Recibí el dinero, estaba esperando ocho mil pesos del padre de mi nene. Bueno, me encuentro con este dinero, con tanta necesidad, fui a hacer compras y ayudé a mi familia en transferir este dinero a varios de mis familiares, donde de esos varios solamente nos trajeron a seis".

De acuerdo con la Fiscalía de Estado, se realizaron 66 transferencias desde la cuenta de Acosta. La mujer explicó que su intención fue asistir económicamente a sus allegados: "Fui transfiriendo de a 500 mil pesos. Ese es el tema, por eso son varias transferencias".

Embed En San Luis, a una mujer le depositaron por error $510 millones de pesos y los gastó en horas: hizo 66 transferencias y entre otras cosas compró un auto, una heladera, dos televisores, un microondas, una freidora.



Vos qué hubieras hecho? pic.twitter.com/0rNYqRKrPH — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) May 23, 2025

Verónica afirmó que no comprendió la magnitud del monto en un primer momento: "En el primer momento no, como que llegó esa plata y para mí eran 500 mil pesos, después me di cuenta que eran millones".

Con parte del dinero, Acosta hizo compras para su hogar y también para familiares: "Compré una heladera, dos televisores- uno para mi cuñada. Una freidora, un microondas, cosas de la casa, cerámicos porque no tengo piso en mi casa".

Además, reconoció que adquirió un automóvil Ford Ka modelo 2014-2015. Según sus declaraciones, algunos de los objetos comprados ya fueron devueltos. "He comprado cosas que ya se han devuelto, también repartí en la familia. Compré el electrodoméstico y después volví a ir", señaló.

Por último, la investigación judicial continúa para determinar el origen del dinero.