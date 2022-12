Salud asegura que no faltan vacunas y que sólo hubo problemas puntuales en Mendoza

En los últimos días el Covid-19 y la vacunación han vuelto a ser tema de charla y agenda entre los mendocinos, debido al aumento de casos generalizado en todo el país y, como era de esperarse, también en Mendoza. Aunque la situación “era de esperarse”, según el propio Ministerio de Salud de la Provincia, las autoridades insisten a que la gente se acerque a los centros de salud para vacunarse. Ante quejas puntuales por falta de vacunas, la cartera asegura que todos aquellos que quieran aplicarse una dosis podrán hacerlo sin problemas.

Como lo viene haciendo hace varias jornadas, la ministra de Salud, Ana María Nadal, volvió a explicar públicamente que Mendoza está en una curva ascendente de casos, y así lo confirmó el último informe de Covid semanal que registró un 156% más de contagios que la semana pasada, alcanzando los 59 contagios.

“La situación nos ocupa epidemiológica y sanitariamente, pero no nos debe preocupar porque entendemos que los aumentos de casos no van a tener un correlato de alto impacto con las camas de internación y, sobre todo, con los casos agudos y graves de Covid”, dijo al respecto la ministra. Además, Nadal insistió con “realizar los refuerzos de vacunas y las medidas de prevención profilácticas”, como el lavado de manos y la ventilación cruzada.

En referencia a la vacunación, puntualmente, voceros del Ministerio de Salud confirmaron a Los Andes que la campaña nunca se detuvo y que se está llevando a cabo una reorganización de los centros de salud para responder a la alta demanda. Es que, como ya ocurrió en otros momentos, la repentina suba de casos generalizada hizo que muchos salieron a aplicarse las dosis de refuerzo.

VACUNACIÓN

Así fue como Carlos, por ejemplo, fue a un vacunatorio de Dorrego el jueves pasado, donde vacunan ese día y el martes de 9 a 12. “Hubo un inconveniente porque salió una enfermera a avisar que había vacunas solo para 20 personas, y había unas 30, 35 quizás”, comenzó relatando.

“Yo era el número 14, vacunaron a seis más después de mí y al resto les pidieron que se fueran”, contó el hombre. Además, Carlos reveló que cuando consultaron para regresar en otro momento, les respondieron que llamen antes de asistir porque “dependen de las vacunas que les envíen”, según expresó.

Quien mostró su descontento en redes sociales fue Jorge Pérez Cuesta, el empresario y ex presidente de la Bolsa de Comercio de Mendoza. En su cuenta personal de Twitter, el también ex presidente del PRO en la provincia escribió: “Que mal maneja Mendoza el tema vacunas COVID. Hoy en Luján, me dijeron que NO tenían vacunas. En el Hospital Universitario (UNC), después de 2 horas de espera, nos dicen que ya no hay más vacunas. Mal Mendoza”.

En su mensaje, Pérez Cuesta etiquetó a la doctora Iris Aguilar, quien está al frente del Departamento de Inmunizaciones y, por ende, a cargo de la vacunación en Mendoza. La médica respondió al comentario del empresario: “Ya le reenvío a la encargada de Luján, calificar así con todo el esfuerzo que realizamos reponiendo dosis todo el tiempo me parece como mínimo desconsiderado”.

Más allá de los reclamos específicos, el Ministerio de Salud asegura que no hay falta de vacunas y que todos los mendocinos que deseen aplicarse dosis podrán hacerlo. Ante la consulta por posibles problemas en los centros de salud, respondieron que podrían tratarse casos muy puntuales que tengan que ver con ciertos horarios, con la logística o con la saturación producida por la demanda apresurada ante el aumento de casos.

Ana María Nadal, en tanto, insistió con que los mendocinos sigan vacunándose y explicó sus razones: “Probablemente en abril o marzo ya vamos a tener la vacuna bivalente, que va a tener especificidad con las variantes actuales, y que vamos a aplicar en conjunto con la antigripal. Si nosotros hacemos el tercer refuerzo, vamos a estar a cuatro meses para aplicar la vacuna bivalente, y vamos a tener esa protección a pesar del escape vacunal. Siempre es mejor esa inmunidad que nada”.

Por último, desde la cartera de Salud informaron que hay más de 90 sitios disponibles para vacunarse solo en el Gran Mendoza, otros 10 en Valle de Uco, más los dispuestos en zona Este y el resto de la provincia. Algunos de ellos, por ejemplo, son los hospitales Carrillo y Gailhac en Las Heras, el Lencinas en Godoy Cruz, el Notti en Guaymallén, el Universitario en Ciudad y el Metraux en Fray Luis Beltrán; todos ellos con disponibilidad de lunes a viernes.

En este sentido, el ministerio aclaró que no todos tienen los mismos horarios y días de vacunación, información que puede encontrarse en el sitio web oficial del Gobierno de Mendoza.