RTO y prevención: ¿es posible determinar cuántos accidentes se generan por fallas mecánicas?

Tanto entre los detractores de la Revisión Técnica Obligatoria como entre sus defensores, las estadísticas suelen ser su principal aliado. Que menos de 5% de los accidentes de tránsito tienen que ver con fallas de los autos, que más de 89% son por errores humanos, que es indispensable que todos los vehículos sean sometidos a esta prueba, que no es posible hacerla exigible cuando las calles están destruidas y no todos pueden comprar los repuestos.

Por fuera de este eterno e histórico debate, lo cierto es que dos especialistas consultados por Los Andes coincidieron en algo: es prácticamente imposible determinar con exactitud qué porcentaje de siniestros tienen que ver exactamente con fallas del auto. Y esto se explica, primero, porque no suelen hacerse pruebas exhaustivas en los vehículos luego de un accidente y que permita determinar con exactitud el causante. Pero, además, porque estos episodios suelen ser una combinación entre fallas humanas y de los rodados.

La RTO es obligatoria en Mendoza desde el sábado 1 de enero. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“A juzgar por el tema estadístico, en los accidentes de tránsito hay una mayor incidencia del error o la falla humana. Pero en todos los accidentes entran, además, los componentes del vehículo. Por ejemplo, si hubo una demora en el reflejo de la persona al momento de frenar, eso es humano. Pero si el freno no está en óptimas condiciones, también incide. Y es una combinación de falla mecánica y de error humano”, destacó el presidente de la Cámara de RTO de Cuyo, Eduardo Toranzo.

“En los 40 años que llevo como perito en accidentes de tránsito, siempre se ha dibujado el tema de las estadísticas para fundamentar el concepto que cada uno quiere. Ahora se dice que menos de 5% de los accidentes es por fallas de los autos. Pero esto es algo que no se sabe con exactitud, porque jamás se hacen controles en detalle para determinar cómo estaba el vehículo, los frenos o los amortiguadores antes del accidente”, destacó el perito especializado en accidentología de tránsito, Héctor “Budy” Roitman, quien además es presidente de la Asociación de Peritos Judiciales en Accidentes de Tránsito.

Un perito en accidentes de tránsito con 40 años en el rubro advierte que nunca se hacen los controles exahustivos para saber si realmente la falla en un accidente es mecánica. Foto: José Gutierrez / Los Andes.

“No importa si es el 10%, 5% o 1% la incidencia de las fallas mecánicas en los accidentes. Estamos hablando de vidas que están en juego. Por estos días se escuchan muchas voces pidiendo que se los exceptúen de la RTO porque no tienen recursos para arreglar los desperfectos. El tema es que si esa persona llega a matar a otra, quisiera saber con qué argumento le explica a la familia de la víctima lo que ocurrió”, agregó Roitman.

Culpas compartidas

Según el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) Argentina, 89% de los accidentes de tránsito se deben a fallas humanas, mientras que 9% tienen que ver con el mal estado de las rutas y caminos. Y en apenas 2% tiene incidencia alguna falla mecánica.

Sin embargo, para los referentes consultados por Los Andes no es tan simple determinar y separar en grupos bien diferenciados.

“No hay en Argentina una investigación seria de la causa de los accidentes. Como perito en accidente de tránsito, hace 40 años intervengo en juicios por accidentes de tránsito. Y en todo este tiempo he visto autos destruidos en los que se podría suponer que se fue a la banquina y fallaron los amortiguadores. Hay gran cantidad de accidentes que se pueden atribuir precisamente a fallas mecánicas, pero en ninguno de los accidentes en que he intervenido se ha hecho un estudio detallado sobre el estado de los amortiguadores, de la dirección o de los frenos, por ejemplo, para ver cómo estaban en los instantes previos al accidente”, destacó Roitman.

Según las estadísticas oficiales, 89% de los accidentes se deben a fallas humanas, 9% al mal estado de las calles y solo 2% a desperfectos mecánicos. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Según el experimentado perito, el procedimiento posterior a los accidentes consiste en que la Policía Científica llegue al lugar, pisen el pedal del freno y, dependiendo de la fuerza o presión, se concluye en que “el freno ofrece resistencia” o “el freno no ofrece resistencia”. “El tema es que eso solo demuestra que hay presión en el circuito de freno y listo. Pero muchos de los autos que tienen el pedal duro, en la realidad no frenan y pasan de largo. Claro que eso es algo que nunca se logra determinar”, se explayó.

Para Toranzo, de la Cámara de RTO de Cuyo, tampoco las estadísticas son directamente vinculantes. “Puede darse un accidente en que el auto de adelante frenó muy de golpe y tenía la luz de freno quemada. Pero también incide si uno va distraído, mirando el celular –por ejemplo- y lo choca desde atrás. Hubo una falla del vehículo, pero también un error humano. Suele haber una combinación de falla mecánica y error humano”, insistió Toranzo.

En defensa de la RTO

El perito especializado en accidentes de tránsito, Héctor Roitman, insistió en la idea de que las estadísticas sobre la incidencia de los factores en un accidente suelen estar “inventadas”.

“Jamás he visto que a un auto que se fue a la banquina y cayó a un pozo se le hiciera una revisión exhaustiva de los amortiguadores. Nunca los sacan ni los llevan a un banco para medir, por ejemplo. Habría que tomar, por ejemplo, 100 autos que hayan estado en accidentes y revisarlos a fondo para ver si hubiesen pasado la revisión técnica. El tema es que, cuando no se tiene idea de qué pasó, se dice que la falla es humana”, siguió el perito.

Los principales aspectos que se revisan en las RTO.

Para Roitman, la cantidad de accidentes por fallas mecánicas es muchísimo mayor que esas estadísticas “dibujadas”.

“Es imprescindible, necesario que se haga la RTO. Si el auto no está en condiciones de circular, no puede hacerlo. No debería haber excepciones por la situación económica, ya que el riesgo no sabe de excepciones. Son múltiples las causas que pueden llevar a un accidente. Por eso es imprescindible someter los vehículos a los controles, no pueden andar libremente por las calles las máquinas de matar”, concluyó.