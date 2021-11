RTO en Mendoza: las excepciones con que se podrá circular hasta que se normalice la llegada de insumos

La posible prórroga en la exigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en los vehículos mendocinos ha dado que hablar. Luego de que el propio gobernador Rodolfo Suarez destacara en una entrevista radial que está en análisis la idea de prorrogar la entrada en vigencia de la obligatoriedad de circular con esta oblea –en un principio iba a ser exigible a partir del 1 de enero de 2022-, desde la Secretaría de Servicios Públicos ahondaron en la situación general y en el panorama a nivel nacional que ha llevado a considerar esta situación.

El Gobierno de Mendoza analiza pedirle a la Nación que se autorice una oblea condicional para aquellos vehículos con fallas leves en insumos que no están entrando al país (como, por ejemplo, los neumáticos), Foto: José Gutierrez / Los Andes.

“La gente no puede comprar cubiertas y cuesta conseguir repuestos, por ejemplo”, destacó Suarez en declaraciones a MDZ radio. “Yo escucho a la gente, y si un vecino me dice: ‘no tengo dónde conseguir las cubiertas y un taller me pide una locura’, no es más que sentido común”, se explayó el gobernador.

Si bien se conocerán más precisiones después de las elecciones de este domingo, lo cierto es que el Gobierno analiza dos posibilidades: o prorrogar la fecha de entrada vigencia de la obligatoriedad para circular con esta oblea, o bien la de implementar una oblea provisoria que autorice a circular a los vehículos que tengan algunas fallas –no graves- y cuya resolución o arreglo se vean dificultados por la falta de ingreso de insumos y productos al país por la situación económica macro.

“Llegado el momento de la exigibilidad de la RTO, vamos a analizarla en base a las dificultades relacionadas con la política económica nacional y lo relacionado a la importación de insumos y componentes que se precisan, como por ejemplo el caucho y las cubiertas. Una vez que se haga la evaluación, vamos a hacer la solicitud a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para que permita hacer excepciones puntuales en los vehículos. Es importante aclarar que en Mendoza se implementa el sistema nacional de RTO, que lo aplica y rige la ANSV. Por esto mismo vamos a hacer la solicitud al Gobierno Nacional”, destacó el jefe de Gabinete de Servicios Públicos, Leonardo Yapur, quien –en sintonía con Suarez- destacó que son “realistas con la situación actual” y que la tendrán en cuenta.

En tal sentido, Yapur destacó que muy probablemente en diciembre, un mes antes de que entre en vigencia en plazo que se había fijado en un principio, se confirmen cuáles serán las excepciones y si habrá una prórroga o no. “Luego de la evaluación vamos a analizar la situación y se va a informar oficialmente cómo se continúa. Puede llegar a haber una prórroga, pero por ahora vamos a solicitar las excepciones relacionadas a los componentes de insumos que no consiguen, como es el caso de las cubiertas”, insistió.

Qué se revisa en la RTO.

Excepciones

Yapur resaltó que al quedar todo bajo la órbita de la ANSV, incluso las excepciones tienen que ser solicitadas a la Nación. “Llegado el momento, le vamos a hacer el reclamo para que permita estas pequeñas excepciones como puede ser el caso de los neumáticos. De esta manera, si en algún vehículo se detecta una falla en los neumáticos -siempre y cuando no ponga en máximo riesgo la circulación-, por ejemplo, vamos a pedir a la ANSV que se permita entregar una oblea con carácter condicional hasta que, llegado el momento, se puedan conseguir las cubiertas sin inconvenientes”, destacó el jefe de Gabinete de Servicios Públicos.

Otra de las excepciones que ya se ha solicitado desde Mendoza a la ANSV en lo que hace a los requisitos para pasar la Revisión Técnica Obligatoria es la referida a paragolpes tipo bumper en vehículos 4x4 que se utilizan para determinados trabajos. “Hemos pedido que se permitan porque esos vehículos lo necesitan para trabajar en un terreno complejo y hostil”, se explayó Yapur. No obstante, aclaró que se trata de casos puntuales y concretos y que no cualquier vehículo podrá circular con este tipo de paragolpes.

Según se había anunciado oportunamente, a partir de enero del 2022 comenzaría a regir en la provincia la obligatoriedad de circular con la oblea que certifique haber pasado la RTO a aquellos autos y camionetas con más de 3 años de antigüedad, a las motos de más de 2 años y a los camiones que tuvieran 1 año. Pero es el plazo de la entrada en vigencia y las posibles excepciones puntuales para pasar o no esta prueba lo que se está analizando desde ahora.

Así es la oblea que se entrega a los vehículos que pasan la RTO en Mendoza.

“Mendoza es una de las pocas provincias en que no es exigible la RTO. Sin ir más lejos, en San Juan y en cualquiera de las provincias vecinas ya es exigible, por lo que la recomendación para quienes vayan a salir de la provincia en vehículo es que hagan la RTO para evitar multas”, enfatizó Yapur.

Ya se han revisado 50.000 vehículos

Desde marzo y hasta el momento, según destacaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, se han revisado ya 50.000 vehículos que cumplen con los requisitos para pasar por alguno de los 17 talleres habilitados para la Revisión Técnica Obligatoria.

Esta cifra equivale a poco más de 8% de los casi 600.000 vehículos que integran el parque automotor mendocino y que, según su año de patentamiento y de acuerdo a los registros oficiales, deberán contar con la oblea.