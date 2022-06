Rompió el silencio el hombre que destrozó un micro con un fierro y dijo que recibe amenazas

Habló el hombre que atacó con un fierro un colectivo en el barrio porteño de Recoleta y fue grabado por el colectivero. El hecho dejó en evidencia la virulencia con la que actúa el hombre, que se baja del auto armado con un fierro y empieza a destrozar el parabrisas del colectivo de la línea 109. El iracundo sujeto, identificado como Alejandro, manifestó su angustia al sentirse intimidado por gente que lo amenaza y lo persigue.

En una entrevista para Telefé, el conductor de un Dodge clásico indicó que atacó al colectivo para manifestar su hastío por “esta idiosincrasia en la que vivimos todos”. Y aclaró que se refería a la manera irresponsable con la cual manejan por las calles los choferes de micro.

Sin embargo, lejos de arrepentirse por el acto de violencia desmedida, Alejandro acusó al chofer refiriéndose irónicamente a que si él manejaba “un tanque de guerra” entonces el colectivo debía ser un “Acorazado Potemkin”, porque el vehículo “tiene una horma más grande” que la suya, por eso va y se lo rompe “de la nada”.

“Soy una persona como todos, soy una persona que le gustan los autos clásicos y me llevó muchos años levantarlo para que un colectivero en cualquier maniobra de hora pico se me pegue y se me pegue y yo tengo que frenar en los semáforos, ¿Si se me cruza alguien qué hago entonces? ¿Atropello al que tengo adelante porque tengo al señor atrás o qué?” replicó Alejandro un tanto alterado al recordar el incidente.

A pesar de que el hombre insiste en culpar al colectivero, en el video no se ve, pero su ira comienza luego de una frenada brusca de su parte que el colectivo no logra esquivar.

“¿Qué siente el colectivero al tener semejante porte de transporte automotor y darle a alguien? ¿Qué siente? No estoy con furia, estoy mal. Tengo que frenar, entonces ¿qué hago? ¿Atropello a alguien o hago que me choque? ¿Qué le voy a decir? ‘Che, por favor, ¿podés frenar?’ No, el chabón venía a embestirme” subrayó el agresor.

A los interrogantes de los periodistas acerca de si su auto sufría algún desperfecto, ya que el colectivero dijo que parecía que el coche se le iba parando, este indicó que: “Mi auto funciona como cualquier día, como cualquier otro. Yo tenía que hacer una maniobra como cualquier automovilista, pero él estaba pegado a mí como todo colectivero que no sé qué les pasa”.

Alejandro manifestó que sufrió intimidaciones después del incidente: “Estoy recibiendo amenazas, me están siguiendo de todos lados. Recién en el trayecto que vine hasta acá estuve recibiendo amenazas”.

El incidente sucedió en una cuadra, Paraguay al 2600, en que no hay cámaras de la Ciudad que pudieran aportar más información.

Alejandro cerró la entrevista con un mensaje de concientización dirigido a los choferes de colectivos: “A los colectiveros, con cariño se los digo, piensen dos veces lo que van a hacer, porque como el colectivo no es de ustedes, obviamente tienen un súper arma. Traverso lo dijo, ‘el auto es un arma’. Bueno, entonces ¿qué es el colectivo si no es un arma?”.