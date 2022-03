Rodolfo Suárez se puso medias distintas por el Día mundial del Síndrome de Down

Todos los 21 de marzo desde el 2012 se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de aumentar la conciencia pública y “resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual” de las personas con Síndrome de Down.

A propósito de ello, el Gobernador publicó una fotografía en sus redes sociales donde se lo ve usando medias de distintos colores. “El 21 de marzo fue definido por la ONU como el Día Mundial del Síndrome de Down, para simbolizar la trisomía del par 21, alteración cromosómica que da origen al síndrome”, escribió Rodolfo Suarez en Twitter.

Twitter

“Un día para generar conciencia en la sociedad y acentuar la inclusión social”, agregó el Gobernador junto a la imagen. Desde hace ya un par de años muchas personas se han sumado a la estrategia de usar medias distintas para visibilizar, generar conciencia y apoyar a la conmemoración.

Síndrome de Down

El síndrome de Down es una ocurrencia genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. Todavía no se sabe por qué ocurre esto. Esto puede deberse a un proceso de división defectuoso (llamado de no disyunción), en el cual los materiales genéticos no consiguen separarse durante una parte vital de la formación de los gametos, lo que genera un cromosoma más (llamado trisomía 21).

Se desconoce la causa de la no disyunción, aunque guarda alguna relación con la edad de la embarazada. El material adicional presente influye en el desarrollo del feto y resulta en el estado conocido como síndrome de Down.

Quienes padecen el síndrome de Down también pueden verse afectados por otros trastornos, como enfermedades cardíacas, Alzheimer y leucemia.

La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.