Rivadavia elige a su “Mujer de Vendimias”: estas a las candidatas a quedarse con la corona

La Municipalidad de Rivadavia está lista para coronar a su nueva Reina y vivir su fiesta departamental denominada “Mujer de Vendimias”. Se realizará esta noche en el Anfiteatro César Plástina ubicado en el Complejo Deportivo Municipal y contará con la actuación de más de 100 artistas.

Desde las 20 horas los asistentes podrán disfrutar de una excelente y variada propuesta gastronómica junto a los artesanos y emprendedores del departamento. Que finalizará con la coronación de la nueva soberana y un show de artistas rivadavienses.

La entrada será libre y gratuita en ambos días, quienes asistan tendrán la posibilidad de colaborar con útiles escolares para las escuelas del departamento mediante los puntos de recolección de la campaña “Unidos somos Útiles” en los ingresos al Anfiteatro. Además el predio contará con estacionamiento y seguridad.

UNA PROPUESTA INNOVADORA

El libreto ganador está bajo la dirección de Carla Monforte con una propuesta distinta, que busca reivindicar el rol de la mujer y que representa la historia del departamento.

La flamante directora realiza su primera fiesta con ese puesto, e invitó a disfrutarla con mucha simpatía: “La gente debe ir a ver la Vendimia de Rivadavia, van a encontrarse con una fiesta fresca, innovadora, divertida y amorosa. Y de paso se lleva un poquito de nuestra historia a su casa”, agregó.

“La puesta en escena, sin revelar tantos detalles: En un patio cuyano viñateros y labriegos se juntan a celebrar el vino nuevo. Allí surgen anécdotas e historias que reflejan la identidad de nuestro pueblo de Rivadavia”, adelantó y destacó el labor del equipo de más de 100 personas: “El amor entre las personas que fueron citadas para trabajar está vendimia han sido lo mejor de esta experiencia. A mí me interesaba trabajar en armonía y así ha sido”.

Respecto a la oportunidad, la directora se mostró sumamente agradecida: “Todo ha sido maravilloso, como un sueño. Esta mujer de Vendimias es un sueño que junto a mi amigo Mariano Cruz, mi asistente de dirección, quisimos siempre”.

“Soy mujer de no bajar los brazos, sé que todo llega cuando se lo sueña y trabaja para eso. Me he dedicado al arte siempre: danza, teatro, música, pintura, escritura. Pero esto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi familia”, agregó emocionada.

“Todo fue maravilloso, desde saber que era el libreto ganador hasta conocer a mucha gentacrecentar mi sabiduría, comprender más profundamente de la paciencia, seguir mejorando las habilidades de comunicación y que lo podamos ir llevando en completa armonía, ha sido un viaje de ida”, cerró agradecida.

FIESTA VECINAL

El municipio dio inicio a los actos oficiales de Vendimia el domingo 28 de enero, donde autoridades y reinas brindaron con el vino nuevo en honor al trabajador de la tierra.

Encabezado por el intendente municipal Ricardo Mansur, se llevó a cabo la Vía Blanca y Bendición de los Frutos, como punto inicial de las celebraciones. Estuvo presente Sofía Fernández, Reina departamental; Azul Farías, Virreina; Julieta Ogas, Reina del Festival Rivadavia Canta al País; Milena Fontanari, Reina del Turismo y Milagros Escudero, Embajadora de la Ganadería, dieron inicio a la tradicional Vía Blanca, dándole paso a las 13 candidatas al cetro departamental.

Mientras se vive la fiesta de los rivadavienses, en el Paseo del Lago estarán ubicados los food trucks con distintas opciones gastronómicas junto a los artesanos y emprendedores.

Respecto a la grilla artística: Este 2 de febrero estará presente DJ Karim durante la previa del espectáculo, luego de la coronación de las Soberanas se realizará la serenata a las Reinas y posteriormente, los asistentes disfrutarán del show folcórico de Quimey.

Mientras que el sábado 3 de febrero estará presente Santos Guayama, Joaquín Aguilar y La Merembé.

SIN FESTIVAL: UN FESTEJO AUSTERO

Una de las noticias que sorprendió durante el año pasado, fue la decisión del nuevo gobierno municipal de Rivadavia de suspender la edición 2024 del Festival Rivadavia Canta al País. El encuentro es uno de los más populares dentro del calendario de verano, con al menos tres noches consecutivas, en las que se realiza la Fiesta Departamental de la Vendimia y una extensa grilla con la participación de artistas mendocinos, nacionales e incluso internacionales. Recordemos que el Festival es uno de los eventos más esperados en febrero, al que miles de mendocinos y turistas asisten por la atractiva agenda de shows.

Lo cierto es que según las declaraciones del propio Intendente Ricardo Manzur, el popular encuentro se canceló debido a la falta de fondos y el contexto económico que atraviesa el país.

ESTAS SON LAS 13 CANDIDATAS DEPARTAMENTALES

Conocé a cada una de ellas y sus proyectos

Clara Lucia González Fraca

Clara Lucia González Fraca representante de Mundo Nuevo

Representando a Mundo Nuevo

22 años

1° Profesorado de Nivel Inicial

Proyecto: Deporte para todos, realizar distintas actividades deportivas que involucren a los adultos

Candela Zago

Candela Zago representa a La Reducción

Representando a La Reducción

19 años

Enfermería Profesional

Proyecto: “Salvar vidas”, charlas y capacitaciones en RCP para la sociedad.

Daiana Zárate

Daiana Zárate representa a San Isidro

Representando a San Isidro

34 años

Profesorado de Artes visuales

Proyecto: “Tú me importas” charlas de prevención de suicidio.

Abril Adelicia Sosa

Abril Adelicia Sosa representa a Los Huarpes

Representa a Los Huarpes

20 años

Tecnicatura en Enología e industria de los alimentos

Proyecto: “Los Huarpes te abrazo con amor”, fomenta la creatividad a través de charlas educativas en salud, deportes y arte.

Carla Agustina Godoy

Carla Agustina Godoy representa a Los Árboles

LOS ÁRBOLES

31 años

Estudio Superior completo

Proyecto: “ESI para todos” que tiene como objetivo promover y fomentar el acceso a la Educación Sexual Integral a través de campañas y charlas de concientización de espacios públicos.

Karen Belén Gil

Karen Belén Gil representa a Los Campamentos

Representa a Los Campamentos

24 años

Profesorado de Educación Primaria

Proyecto: “Fortalecer en conjunto con profesionales de Salud Mental, el aprendizaje de alumnos del nivel primario”.

Ailen Aguilera

Ailén Aguilera representa a El Mirador

Ailén Aguilera representa a El Mirador

21 años

2° año en la Tecnicatura En Diseño de Indumentaria Textil y Accesorios

Proyecto: “Recrearte sin Gluten”, busca crear conciencia y apoyo para personas celíacas.

Priscila Marines Giménez

Priscila Giménez representa a Medrano

Priscila Giménez representa a Medrano

36 años

Terciarios

Proyecto: “Amor por las tradiciones”, el cual consta en implementar en las escuelas los conocimientos de nuestra cultura y raíces, así como también enseñar el proceso de siembra y producción de la uva y el vino.

Martina Morello

Martina Morello representa al distrito La Libertad

Martina Morello representa al distrito La Libertad

20 años

1° de Psicología

Proyecto: Psicología aplicada en el deporte infanto juvenil, que busca trabajar con profesionales de la salud mental en el ámbito deportivo.

Martina Araya

Martina Araya representa a Andrade

Martina Araya representa a Andrade

19 años

Secundario en curso

Proyecto: “prevenir, identificar y tratar enfermedades mentales en la infancia y adolescencia”.

Regina Bonesso

Regina Bonesso representa a Santa María de Oro

Regina representa a Santa María de Oro

22 años

Licenciada en Turismo

Proyecto: “Nuestras manos en la vid”, destinado a pequeños productores y trabajadores de la vid para sobre temáticas como poda, atado, manejo de suelo, cosecha, entre otros.

Florencia Lagos

Florencia Lagos representa a Ciudad

Florencia Lagos representa a Ciudad

24 años

Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia

Proyecto: “Jóvenes Saludables”, que tiene como fin fomentar el cuidado de la salud mental en adolescentes y jóvenes.

Antonella Prandina Fernández

Antonella representa a Ciudad de Rivadavia

Antonella Fernández representa a Ciudad de Rivadavia

23 años

Periodista y Licenciada en Comunicación Social

Su proyecto: “Nos Comunicamos” Talleres de comunicación destinados a niños, jóvenes y adultos mayores con el objetivo de mejorar la interacción e integración social.