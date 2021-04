Restricciones: estiman que la circulación de personas bajó un 20% en Mendoza

El avance de los contagios en durante esta segunda ola de pandemia de Covid-19 y el colapso en los hospitales parece haber tenido efecto en los mendocinos aunque, de todas formas, la policía sigue detectando a quienes violan la prohibición de circulación de 0.30 a 5.30 de la mañana o realizan festejos clandestinos.

Por ejemplo, desde la Cámara Empresarial de Comercio Mendoza (Cecitys) indicaron que vienen observando una merma en la afluencia de personas a los comercios del microcentro desde hace 20 días por lo menos. “Desde que se admitió que llegó la segunda ola hay un 20% menos de clientes. Se nota que hay menos circulación en la Ciudad”, indicó Adrián Alín, titular de la Cecitys.

El comerciante explicó que desde la Cámara consideran que hay mayor responsabilidad social en los mendocinos y que la situación compleja produjo esta merma. “Hay una mirada diferente respecto de la pandemia. Creo que la gente está haciendo compras seguras. Es decir que quien viene al centro viene a comprar, no sale a pasear. Es consciente de lo que viene a hacer”, dijo Alín.

Por ejemplo, Rodrigo Lapira, que tiene un comercio en el Centro dijo que en general quienes ingresan a su local ya tienen una idea concreta de lo que van a comprar. “La gente va a comprar y no da vueltas. En mi comercio se nota que vienen muchas menos personas que antes de las restricciones. Pero cerca hay una iglesia y ahí si siguen yendo muchísimos. Mis padres también tienen locales y la situación es similar”.

Distinta es la mirada de Guido, que trabaja en un local a pocos metros de la Plaza Independencia. El joven aseguró que la pandemia parece no haber calado en quienes asisten al Centro. “Pareciera como si no pasara nada. El movimiento sigue siendo normal al que había antes del Covid. Pero hay mucha gente que continúa usando mal el barbijo. De cada cinco personas, una no lo usa. Parece que esto ya se hubiera solucionado”.

Desde Transporte también notaron una merma en el movimiento general del sistema público. En este sentido, se informó que en el área metropolitana el promedio diario de pasajeros por unidad fue de 409 en febrero, 375 en marzo y en abril, 362.Y las transacciones promedio por día fueron 452.407 en marzo y abril está presentando un promedio de 429.359.

Cien multados “en la noche”

Gonzalo Rodríguez, dueño de un bar del microcentro, contó que desde que empezaron a subir los casos vio una disminución en su clientela. “La gente grande es la que más le da miedo y con las restricciones de horarios bajó bastante. No me quejo porque al menos estamos trabajando y sirve para pasar el invierno. Distinto es cuando cierran todo. Porque no hay manera de mantener el bar con el restaurante”, señaló y subrayó que se siente el “miedo” en la gente.

Una de las medidas para disminuir los contagios que se tomó hace ya 20 días es restringir el horario de circulación nocturna. Como ocurrió durante 2020, el tránsito durante la madrugada ha disminuido, basta escuchar los ruidos de la calle en este horario, sin embargo, muchos prefieren arriesgarse a ser multados. Según informaron desde el ministerio de Seguridad fueron 108 las personas que fueron multadas por violar el artículo 205 del código contravencional que establece, entre otras, la prohibición de circular entre las 0.30 hs y las 5.30 de la mañana.

En detalle, 65 infracciones fueron detectadas el viernes y sábado en la madrugada mientras que las restantes en las primeras horas del domingo cuando también se secuestró un automóvil y dos motocicletas por falta de papeles o pedido de secuestro. Respecto de la zona donde se produjeron mayores violaciones al código, fue en el sur provincial donde se registraron mayores casos. En el Gran Mendoza multaron a 37 personas mientras que en el mismo período pero en el sur fueron 54.