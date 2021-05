Restricciones en Mendoza: ¿Puedo juntarme a comer un asado al aire libre?

Desde el pasado lunes, 3 de mayo, en Mendoza entraron en vigencia nuevas restricciones en el contexto de la pandemia de coronavirus y el transcurrir de la segunda ola. Y más allá del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández y la categorización que el Ejecutivo Nacional hizo por su cuenta sobre la situación en Mendoza , el gobernador Rodolfo Suarez publicó su propio decreto provincial; con las restricciones y modificaciones que se aplican en el territorio provincial.

En campings y espacios abiertos, las reuniones sociales o familiares están permitidas; aunque para no más de 10 personas por grupos y respectando protocolos. Jose Gutierrez | Los Andes

La decisión de mantener el dictado de clases presenciales, la división de días según terminación del DNI para hacer compras y la prohibición de reuniones familiares y sociales en domicilios particulares -por más que sean al aire libre- son las principales novedades; a las que se suman mantener la alerta sanitaria (y restricción de circular por la vía pública) entre las 23:30 y las 5:30, entre otras.

El detalle es que, con este nuevo decreto y estas nuevas restricciones; surge un interrogante tan simple como recurrente: ¿puedo juntarme a comer un asado con mi familia o mis amigos al aire libre? . La respuesta a este interrogante es simple: si es en un domicilio particular (por más que el punto de encuentro sea un espacio abierto y externo), no está permitido. Pero si la reunión es en un camping o en un predio público, sí está permitido (siempre respetando los protocolos y disposiciones sanitarias: no más de 10 personas y con tapabocas y distanciamiento).

En casas, no

El decreto 555 es claro al momento de establecer que las reuniones familiares y sociales quedan suspendidas en domicilios particulares; sin excepción. De esta manera, por más que la vivienda cuente con un amplio y aireado jardín o con una terraza abierta, estos encuentros no están permitidos en casas particulares. Y la prohibición aplica tanto para reuniones familiares como para entre amigos.

Las reuniones familiares y de amigos en Mendoza están prohibidas en domicilios particulares. Foto: imagen ilustrativa.

De esta manera, el más reciente de los decretos deja sin efecto lo referido a reuniones sociales que regía desde principios de abril, y cuando se permitían reuniones sociales en casas particulares con hasta 10 personas.

En espacios públicos, sí

Si la intención es reunirse a comer un asado, por ejemplo, en un camping; el nuevo decreto lo permite. En ese caso, los responsables del predio (en caso de ser administrado o concesionado) deben solicitarle a los asistentes la declaración jurada referida a su situación y condiciones y con sus datos personales. Además, deben respetarse los protocolos sanitarios y de distancia, junto con el uso del tapabocas (a excepción, claro está, del momento en que se está comiendo).

Los asados y reuniones en campings o en la zona de Potrerillos, por ejemplo, están autorizados. No deben ser más de 10 personas por grupo, y deben usar tapabocas. Foto: Archivo / Los Andes.

Aquí la restricción de no más de 10 personas por grupo que había sido fijada en el decreto provincial anterior se mantiene. Por lo que si un grupo familiar o de amigos se reúne en un camping o en espacios públicos permitidos para hacer fuego; no deben ser más de 10 personas. Y el pedido / exigencia es que se cumplan con las indicaciones.

Vale aclarar que la restricción horaria de circulación también se debe cumplir, por lo que ningún grupo de amigos o familiares puede permanecer en estos espacios entre las 23:30 y las 5:30.

Las restricciones vigentes

-Continúa la alerta sanitaria y la restricción para circular en la vía pública entre las 23.30 y las 5.30, con excepción del personal afectado a las tareas consideradas esenciales.

-Se mantiene la presencialidad en los niveles educativos Inicial, Primario y Secundario.

-En el nivel Superior se propone la presencialidad física solo para aquellas actividades de práctica profesional docente y práctica profesionalizante que por su especificidad y complejidad requieran de la asistencia al entorno formativo.

-Se suspenden las actividades en salas de juego y casinos.

-Las actividades deportivas, habilitadas en espacios cerrados, podrán continuar desarrollándose siempre y cuando se garantice la adecuada ventilación de los espacios.

-Tanto las actividades deportivas en espacios cerrados como al aire libre deberán realizarse sin presencia de público.

-Quedan suspendidas las reuniones familiares y sociales en domicilios particulares.

-Las compras en comercios y reservas en restaurantes deberán realizarse según el esquema por número de terminación del DNI:

-Lunes y miércoles, DNI finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5.

-Martes y jueves: DNI finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0.

-Viernes, sábados y domingos: sin restricciones.

-Los cafés, confiterías y restaurantes deberán funcionar a 50% de su capacidad y con mesas con un máximo de hasta 6 personas. Todos podrán aplicar la modalidad “pase y lleve” y delivery.

-Se suspenden las ferias en lugares públicos. Solo podrán realizarse aquellas que autoricen los intendentes y con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

-Continuarán los estrictos controles para el cumplimiento de las normativas vigentes en el adecuado uso del transporte público, en el acatamiento a los protocolos vigentes en las actividades habilitadas y en el horario permitido para circular por fuera de la alerta sanitaria entre las 23.30 a 5.30.