Remax emitió un comunicado tras el fallo de la Corte y desmintió al Colegio de Corredores de Mendoza

Hace algún tiempo, el Colegio de Corredores Públicos de Mendoza decidió iniciar acciones legales contra Remax, una de las más importantes cadenas inmobiliarias, por promover el trabajo ilegal ejercido por algunos de los agentes de la empresa.

En este contexto, este jueves la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó una sanción del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia para un agente de la franquicia que había sido multado por el ejercicio ilegal de la profesión. De acuerdo con el caso, el acusado no tenía título de corredor inmobiliario ni matrícula habilitante.

A raíz de este fallo, la empresa Remax Argentina decidió emitir un comunicado esclarecedor, donde dejan en claro su postura y su enojo por el accionar del Colegio de Corredores.

Respecto al proceso legal, destacaron: “El fallo no nos involucra ya que la Corte no se expidió sobre la actividad de la marca. Dicho fallo no analiza el desarrollo de la marca en la provincia, ni su vinculación con los corredores que contratan los servicios complementarios a la actividad inmobiliaria que brinda Remax. Este no es un fallo contra Remax y tampoco contra el Corredor responsable”, reza la primera parte del escrito.

Por su parte, la cadena inmobiliaria se mostró enojada por la actitud del Colegio de Corredores y lo dejó en claro en el comunicado al afirmar que tomaran acciones legales: “Difundieron información falsa e imprecisa con la clara intención de perjudicar a una marca de gran crecimiento en el país gracias a la confianza de emprendedores locales que desean desarrollar su negocio inmobiliario con la marca, y que cuenta con la preferencia de más de 60.000 argentinos”

“Frente a las diversas comunicaciones que el Colegio de Corredores y su representante han realizado en medios propios y redes sociales, indicando que la marca ejerce ilegalmente el corretaje, Remax ha enviado una Carta Documento para que se rectifique a la brevedad. Dichas expresiones lesionan, violan y afectan la reputación de Remax sin causa legítima, generando un daño indudable sobre su imagen y la de las personas adheridas a la red”, concluye el escrito.