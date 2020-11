Relativizan el uso de cascos de oxígeno para tratar pacientes con Covid-19

Los cascos con oxígeno que comenzaron a usarse hace unos meses en pacientes con Covid-19 fueron recibidos como una gran solución. Se utilizan para tratar pacientes desaturados y así evitar la intubación y sus consecuencias.

Sin embargo, dos meses después, especialistas locales ponen en duda que sean tan útiles como se creía y de hecho, aseguran que por las complicaciones asociadas, de a poco han dejado de usarse.

Una de las principales dificultades que conllevan es que no todos los pacientes los toleran, en particular porque muchos sienten claustrofobia o necesitan más aire. Refieren que no son cómodos para pronar al paciente (colocarlo boca abajo durante un período prolongado) y que no aseguran un flujo constante de oxígeno. Además agregan que se requiere personal especializado que es escaso porque está en las Unidades de Terapia Intensiva, dado que otros médicos no siempre saben usarlos ni hay protocolos.

“Ya ni se intenta poner el casco, todas las terapias que lo han intentado hacer lo han usado dos semanas y no ha dado resultados”, comentó un especialista.

“Es una especie de bolsa que se infla con oxígeno, no es un casco, es algo muy difícil de tolerar por el paciente; de todas formas quienes lo toleran andan bien”, comentó una médica. Quien aceptó que sirve ante la saturación del sistema.

Mendoza es la provincia que más cascos ha comprado según informó la empresa Ecleris que los fabrica: cuenta 400 unidades. Desde el ministerio de Salud informaron 200; señalaron que han sido distribuidos en todas las terapias intensivas que tiene la provincia y que son parte de la inversión de 140 millones de pesos que hizo en equipamiento.

Opiniones diversas

“La evidencia que hay en sala común es nula, se están utilizando para ver si los pacientes con neumonía por Covid tienen cierto alivio y evitar la intubación pero esto no está pasando, la mayoría de los pacientes no los está tolerando”, dijo Fernando Kurban, presidente de la Asociación Mendocina de Terapia Intensiva Cuidados Críticos.

Mencionó que no están viendo que eviten la llegada de pacientes a UTI.

Además, “no quita sobrecarga al sistema de salud porque con estos dispositivos hay que estar permanentemente encima del paciente”, resaltó.

Ricardo Aranada, licenciado en Kinesiología y fisiatra que se desempeña en varios nosocomios hizo referencia a que con el tiempo han conocido más cómo se comporta el virus y concluyeron que lo que se estaba haciendo no daba buenos resultados. Dijo que en estas patologías el pulmón necesita oxígeno constante, algo que no puede garantizarse. En primer lugar porque el paciente se lo saca por ejemplo para comer, y en ese interín sin el soporte de oxígeno vuelve a descompensarse.

“El aporte de oxígeno que conseguimos era aparatoso, dentro de una burbuja, con claustrofobia (...) entonces el paciente entra en una escalada de disconfort y asfixia”, afirmó. Esto porque le falta el aire, come mal y le da ansiedad. Mencionó también que es muy incómodo para hacer pronos, una modalidad que se una mucho.

Nicolás Moreira, kinesiólogo especializado en área respiratoria de Covid del hospital Central expresó que allí han sido un recurso bastante útil para aliviar la saturación porque la neumonía por Covid grave presentan hipoxia (deterioro de niveles de oxígeno en sangre ) y con el casco logran mejorar la capacidad.

“Han sido efectivos en cuanto a la evolución, hay pacientes con neumonía de menor gravedad que no requieren pase a UTI”, explicó.