Reinas sí, reinas no: Una murga mendocina dedicó una fuerte canción a la elección de soberanas vendimiales

La murga mendocina El Remolino fue la encargada de cerrar los festejos del carnaval en Maipú. Lo hicieron el lunes 28 de febrero, como parte del ciclo nacional Carnavales Argentinos y que incluyó espectáculos y números artísticos en distintas ciudades argentinas. En Mendoza, los festejos se centraron en Maipú, en las calles Maza y Sarmiento -donde comenzó el corso- y en Maza y Gómez -donde estaba ubicado el escenario principal-. Pero lo llamativo, más allá del color y la alegría de la celebración, estuvo en una de las canciones que presentó la murga en este espectáculo.

Se trata de “Reflexión Cuplé de las Reinas”, una pieza que toma la música de “Una Cerveza”, de Ráfaga, y que incluye un fuerte mensaje que se opone a mantener la tradición de elegir reinas -de la Vendimia y de otras celebraciones- y seguir manteniendo “concursos de belleza”. Incluso, en la letra sostiene que estos concursos fomentan la rivalidad, son comparables con la prostitución y que las reinas son “adornos del gobernador”.

Una murga mendocina dedicó una fuerte canción a la elección de soberanas vendimiales. Foto: Facebook Murga El Remolino

Más allá de la incisiva letra, también llamó la atención el escenario en que fue presentada la canción: el departamento de Maipú. Y es que precisamente esta comuna y su intendente, Matías Stevanato, abrieron sus puertas y pusieron el escenario y la logística para que se elija a la “reina blue” de Guaymallén, quien fue electa en Maipú en diciembre y luego de que la Municipalidad de Guaymallén eliminara por ordenanza la elección de la reina de la Vendimia en su jurisdicción. En esta elección, que terminó por tomar un fuerte protagonismo y desatar una inesperada polémica, resultó electa como reina “de Guaymallén” Julieta Lonigro.

Sin embargo, la comuna guaymallina no reconoce a Lonigro como reina departamental y, luego de que la Suprema Corte de Justicia dispusiera que debe presentar una candidata, la Municipalidad confirmó que su representante será Sofía Grangetto (reina de la Vendimia 2020, ya que el año pasado no hubo elección por la pandemia). Teniendo en cuenta entonces que Maipú le abrió las puertas a la elección de la reina cancelada de Guaymallén -además de haber elegido a su propia reina departamental-, resulta más llamativo todavía que ese escenario haya sido el lugar en que se presentó -y tomó mayor trascendencia- la obra de la murga El Remolino que critica la elección de reinas.

La canción que critica a la elección de las reinas

Esta es la letra completa de “Reflexión Cuplé de las reinas”, la canción de la murga mendocina El Remolino que critica a la elección de reinas y los concursos de belleza.

Una murga mendocina dedicó una fuerte canción a la elección de soberanas vendimiales. Foto: Facebook Murga El Remolino

Reflexión Cuplé de las reinas

No leímos a Derrida, ni estamos deconstruidos. Hoy no hablamos de atrevidos, esa es la pura verdad. Ya carece de sentido, aspirar a la realeza, y creemos con firmeza, que es un caso de urgencia que no haya competencia, ni concurso de belleza.

Porque no podemos avalar más esta vil competición, que propone sostener que ‘ser reina es lo mejor’, que enferma nuestro saber y roza la prostitución. Genera desolación y más discriminación; rivalidad.

Porque todos, histórica martubación, adorno del gobernador, un mensaje subliminal de cómo funciona el poder, cómo la cosificación se instala por televisión, entonces solo va a estar bien una persona poseer.

Porque no se puede especular más con esa forma de ver que dice que la mujer es para decoración, entonces se puede ver cómo cada vez son más las mujeres muertas hoy en manos de algún varón.