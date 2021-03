Prevén pérdidas para turismo y comercio si se dejan de elegir las reinas

A poco más de una semana de que el Concejo Deliberante de Guaymallén aprobara eliminar la elección de su reina departamental en forma permanente, las voces siguen alzándose, a favor o en contra de la medida.

Es que muchos ven esta iniciativa como un antecedente que puede servir para que otras comunas sigan el mismo camino, lo que tarde o temprano terminaría eliminando la figura de la Reina Nacional de la Vendimia . Y es ahí donde surge la pregunta respecto a qué impacto concreto tendría este cambio radical. Las posturas son variadas, principalmente en cuanto al rol que desempeña en los distintos ámbitos.

Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina, asegura que “es un plus cuando la reina acompaña ferias y eventos”. Asimismo, para la empresaria. sería “una lástima” que no estuviera más esta figura, no sólo por la promoción, sino también por “la pérdida de este espacio de la mujer”.

Sin embargo, para Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, en los mencionados eventos soberana “no tiene un rol muy protagónico”, sino que más bien hace “un acto de presencia”, por lo que “no cambia ni genera negocios para la actividad ni para el sector”.

Sobre los desfiles

Teniendo en cuenta que la Vía Blanca de las Reinas existe sólo y para que desfilen las soberanas, y que su presencia también es parte importante en el Carrusel, es lógico analizar qué ocurriría con estos dos eventos, tan convocantes y populares, si no estuvieran.

Adrián Alin, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), considera que ambas actividades “son muy importantes para todo lo que es servicios, gastronomía y comercios”.

Con respecto a si sería lo mismo si los protagonistas fuesen otros (como hacedores culturales o viñateros, como han propuesto), lo descarta: “En sí, alquilan mesas para ver pasar a las reinas. Y no sería igual porque en esas fechas viene gente de toda la provincia a alentar a sus candidatas. Si sacaran eso, desalentarían el turismo interno”.

Es más, Alin recordó los años en los que los desfiles se sacaron del Centro “porque algunos decían que entorpecían las ventas y resultó que una importante la cantidad de comercios se quejaron porque los afectó; no dio resultado”

Desde la Asociación Empresaria, Hotelero, Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) también se sumaron al debate. Su presidente, Fernando Barbera, considera que “si vamos a hablar a nivel turístico, la reina suma”, pero no ve ese aporte como algo esencial, debido que “se pueden buscar alternativas para seguir haciendo atractivas estas actividades”.

Visión ‘desde adentro’

Entre 2011 y 2015, Javier Espina estuvo al frente del Ministerio de Turismo provincial y hoy es director del Consejo Federal de Turismo. “Puedo pasar horas hablando de experiencias en Londres, San Pablo, Buenos Aires y otras provincias, donde las mujeres hicieron presentaciones ante empresarios y embajadores. Donde la reina representó la cultura, el esfuerzo y el trabajo. Pero, además, era un distintivo diferenciador de Mendoza”, comparte.

Preocupado, el exministro asegura sentir que “es un debate que se está banalizando”, porque “cuando escuchás los fundamentos, te das cuenta de que no tienen dimensión de lo que significa la Fiesta Nacional de la Vendimia”.

En referencia a uno de los argumentos sobre el ahorro de fondos, dice: “Me gustaría ver la evaluación económica que han hecho, porque creo que van a perder plata si le empiezan a quitar una parte a uno de los patrimonios culturales intangibles de Mendoza. Alegremente, alguien por ahí presenta un proyecto y me cuesta creer que de verdad quiera deconstruir la fiesta”.

Por su parte, Gabriela Testa, presidenta del Ente de Mendoza Turismo entre 2015 y 2019, y actual senadora provincial, recuerda que la Fiesta Nacional de la Vendimia, a través de la Ley 6.963, “es declarada patrimonio cultural de Mendoza, por lo que, al eliminar la elección de la reina, se alteraría el bien cultural intangible”.

Si bien reconoce el origen de la celebración en la cosecha, remarca que actualmente “trasciende el hecho” y es “un fenómeno social, cultural, económico y político”.

Testa aclara que no defiende a “las reinas”, porque en su gestión se eliminaron dos reinados: el del Turismo y el de la Nieve. “Yo hablo de la institución del reinado: sacarlo prácticamente anularía el sentido de las vendimias distritales, por lo que se pierde la territorialidad de las fiestas. Justamente en una celebración que es federal como ninguna otra”, finaliza la legisladora.