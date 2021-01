Reelección: Mayra se prepara para vivir un nuevo año de reinado

Falta poco más de un mes para el día señalado inicialmente para el Acto Central de la Vendimia 2021. Pero este año todo será distinto: la fiesta será en formato audiovisual y la Reina Nacional 2020, Mayra Tous (23), renovará su ‘mandato’ hasta 2022.

Con el hablar calmo que la caracteriza, la tupungatina se predispone a hacer un balance de lo que fue este año y compartir el rol inesperado que cumplirá en esta edición de la Vendimia.

“Hace un par de meses Mariana (Juri, ministra de Turismo y Cultura Mendoza) me convocó porque armó un equipo de trabajo con gente de cultura, gastronomía y vitivinicultura. Esta comisión se encarga de organizar una serie de microeventos que habrá desde febrero hasta el 6 de marzo” , precisó la soberana.

Así, Mayra es parte de la producción de los eventos en los que habrá espectáculos y se presentarán algunos de los mil artistas seleccionados, ya que muchos no pudieron integrar las cápsulas del Especial Vendimia 2021 que se está filmando.

Cabe recordar que la soberana nacional está a una materia y la tesis de convertirse en licenciada en Comunicación Social y ya es periodista. Tanto desde la Municipalidad de Tupungato como desde Cultura han sabido aprovechar su formación profesional.

En octubre, Mayra estuvo a cargo de la conducción de Best of Mendoza’s Wine Tourism, junto a Luis Serrano. “Fue una alegría enorme que me hayan llamado para hacerlo, como reina y como profesional, fue un salto gigante. Normalmente participan unas 200 personas y con la modalidad virtual llegó a mucha gente, en un momento unas 5 mil personas lo estaban viendo” , recuerda.

Junto a la comuna realizó una serie de programas difundiendo el trabajo de grandes bodegas y pequeños productores tupungatinos, que se extendió por cuatro meses y se pueden disfrutar en las redes sociales del municipio. Además, ya inició otro proyecto con el para mostrar la gastronomía y las opciones turísticas que ofrece Tupungato.

Inquieta, Mayra no perdió oportunidad para difundir a Mendoza. “Cuando se abrió el turismo interno me llegaron invitaciones de bodegas y restaurantes y se me ocurrió hacer una producción mía, bastante básica, hablando de precios y recomendaciones” , indica. Esos contenidos se pueden ver en su perfil de Instagram (@mayratous).

Un reinado diferente

A pocos días de su coronación, y justo antes de que su departamento le diera la bienvenida como Reina Nacional de la Vendimia 2020, se suspendieron los eventos masivos en el marco de la pandemia de coronavirus. “Fue un poco amargo, sentí que tenía un objetivo y me iba a quedar con las ganas” , reconoce. Sin embargo, a mediados de abril un improvisado ‘mundial de provincias’ en Twitter le daría un protagonismo inesperado.

Es que Mayra usó su perfil (@MayraTous) para promocionar a Mendoza e invitar a la gente para que votara. Finalmente, la provincia le ganó a Córdoba en la ‘final’. “Eso me acercó muchísimo a la gente. Traté de sacar lo mejor que pude a las redes sociales y fue muy divertido” , reflexiona.

Más allá de las diferencias que tuvo su reinado a los de otros años, la joven asegura que igual ha estado muy feliz, disfrutando todo. Sin embargo, algunas soberanas nacionales mandato cumplido estaban preocupadas, manteniéndose en contacto con ella para contenerla. “Las chicas, Sofi (Haudet, reina 2014), Rocío (Tonini Valdivia, reina 2015) y Juli (Lagos, reina 2018) estuvieron escribiéndome todo el año para saber cómo estaba y cómo me sentía” , detalla. Y, si bien aclara que siempre les expresó estar bien, las jóvenes le dijeron que querían que tuviera un año más.

Sobre esta particularidad, reconoce que al principio lo vio “muy loco y lejano”. “Me sentí súper amada porque la gente se re prendió. Mariana me preguntó si me quería quedar otro año y yo le dije que era difícil porque tenía pensados otros proyectos, pero, como la gente me votó, iba a estar encantada en seguir promocionando a Mendoza y el vino”.

2021

Expectativas

“Ojalá esta año venga distinto” , expresa esperanzada. Su intención es tener más contacto presencial con la gente. Además, espera compartir momentos con María Eugenia Serrano, Virreina Nacional 2021, a quien casi no vio a lo largo de 2020.