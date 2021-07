“Recuerdo de mi primer dosis”: el insólito video viral sobre la vacunación contra el coronavirus

Desde que empezó la vacunación contra el coronavirus en Argentina las redes sociales se llenaron de imágenes donde las personas muestran el carnet con la primera dosis de la vacuna. Algunos, con más suerte, el calendario completado.

El fenómeno fue tal que incluso a principios de este año surgió un nuevo término para describir las postales: las vaxxie o selfie de vacunación.

Esta tendencia sirvió de inspiración para un youtuber santafesino que hizo una recopilación recopilación del día en que recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Si te quejabas de los que se sacan la foto con el carnet de vacunación, no mires esto. Hace tanto que no tengo un evento así que merecía una sesión cual cumple de 15”, escribió Mariano “Mumo” Oviedo en la descripción del video.

Junto a los hashtag #NadieSeSalvaSolo #Vacunado y #Sinopharm, montó una secuencia de imágenes en donde se lo puede ver recorriendo el parque Independencia de Rosario y a bordo de un bote en uno de sus lados.

Con el título “Recuerdo de mi primera dosis”, el joven hizo una parodia sobre la vacunación mezclando elementos típicos de un cumpleaños de 15 con la inoculación.

“Venía con una manija barbara esperando el turno, como la mayoría de nuestra edad. Cuando llegó empecé a pensar ´que me pongo ´ y me enteré de que iban varios amigos el mismo día”, contó Mumo de 34 años a La Nación.

Aprovechando que sus amigos iban a estar también en el vacunatorio ubicado en La Rural comenzó a pensar en la producción. “Quería poner un poco de humor, la idea era llevar al extremo esa sensación de alegría que está y es genuina porque es un gran avance. Sabemos que no es la solución, pero después de un año y medio tan duro, tan golpeados”, confió.

La Rural de Rosario está pegada al parque Independencia, donde muchas parejas suelen sacarse las fotos del matrimonio y las quinceañeras también junto con la ayuda de sus colegas Mayra Sánchez y Sofía Chiavazza, comenzó a posar en los distintos escenarios al aire libre.

“Fue muy divertido porque estábamos jugando. En el video se ve una cara que me encantó como de una nena, cuando estábamos en el botecito, una nenita que mira como diciendo qué hace señor. Me causó gracia porque leí en varios lugares que las personas ponían que me habían visto haciendo las fotos, señaló

Mumo es actor de profesión y desde que tenía 17 años se formó en la escuela de actuación. “He hecho algunas cosas dramáticas, pero siempre me siento más cómodo y me convocan más para el humor”, contó.