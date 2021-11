Récord de multas en Mendoza: casi 2.000 actas viales durante el último fin de semana largo del año

El último fin de semana largo del año fue récord en muchos aspectos para Mendoza, y en lo que respecta a materia vial no fue la excepción. El Gobierno local comunicó que el Ministerio de Seguridad realizó casi 2.000 actas viales durante los importantes operativos que se realizaron en rutas y accesos de la provincia, lo que significa un 20% más que durante el fin de semana del Día del Estudiante, cuando se realizaron 1.553 multas.

Esta vez, en total, desde el viernes 19 al lunes 22 de noviembre se efectuaron 1.965 multas y se desarrollaron 316 controles de alcoholemia.

Como cada fin de semana particular en el que se espera mayor movilidad a la habitual, el Ministerio de Seguridad provincial desplegó un amplio operativo para mantener controlada la circulación y los accesos a cada sitio turístico de Mendoza. Es así que “en los operativos participaron unos 3.000 policías, quienes brindan seguridad en zonas comerciales, parques, espejos de agua, rutas provinciales, Alta Montaña e ingresos y egresos a Mendoza”, refirió un comunicado oficial.

Entre las casi 2.000 actas, durante los operativos sancionaron a 87 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol: 42 con menos de un gramo y 45 personas con más de un gramo de alcohol en sangre. Es decir, el 27,5% de los controles de alcoholemia dio resultado positivo. A su vez, en las maniobras preventivas se controlaron más de 4.000 vehículos y se retuvieron 60 licencias, 26 motos y 76 autos. “A esto hay que sumarle algunas más que han hecho los municipios y nosotros no los tenemos”, indicó Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad.

En diálogo con Los Andes, el funcionario explicó que tuvimos un fin de semana récord de visitantes, lo que todo el mundo ya sabe. “Pudimos tener un fin de semana con muchísimos controles y también había muchísima gente ingresando por las rutas nacionales”, señaló Majul.

Es que Mendoza volvió a ser uno de los destinos más elegidos para disfrutar de unos días de descanso en el feriado largo con motivo del Día de la Soberanía Nacional. La ocupación llegó al 100%, según el sector privado, y tanto la Ciudad como los principales sitios turísticos se vieron “invadidos” por turistas. En total, se estima que fueron más de 60.000 los turistas que visitaron la provincia.

Para Majul, ese fue el motivo por el que el último fin de semana largo del año superó el récord de actas viales en Mendoza. “Hemos controlado a muchísimas más personas y vehículos. Está netamente ligado a la situación de la gran cantidad de gente que nos ha visitado y que se ha movido al interior de Mendoza”, apuntó.

En el mismo sentido, el funcionario expresó que desde las calles notaron no sólo muchos turistas del resto del país ingresar a la provincia, sino también una gran cantidad de mendocinos moviéndose por el interior de Mendoza, sobre todo en lugares como San Rafael, Potrerillos y el Valle de Uco.

Para lidiar con la circulación récord, “hubo más de 300 puestos, entre fijos y móviles, durante todo el fin de semana”, manifestó el subsecretario de Relaciones Institucionales de Seguridad, lo que implicó la movilización de “cerca de 400 efectivos policiales que realizaron operativos con rigurosos controles de alcoholemia”.

“A todo este equipamiento se sumó el accionar de drones y helicópteros que patrullaron a lo largo y ancho de Mendoza”, agregó el comunicado del ministerio.

Más allá del aumento de multas en comparación con el resto de las fechas especiales, para Néstor Majul “en general el resultado (de los operativos) es bueno”. Sin embargo, no dejó de lamentar “los accidentes que sufrimos el fin de semana y hacen que esto empañe todo lo que tiene que ver con un fin de semana que era de festejo”, en relación a las tres personas que fallecieron por siniestros viales durante estos cuatro días. En total, en lo que va del año se han registrado 101 accidentes con víctimas fatales.

El funcionario explicó que “el 95% de los accidentes de tránsito, fatales o no, son por negligencias, por no respetar la ley de tránsito”. Además, manifestó que en las causas de esta problemática “se juntan tres cosas: la imprudencia humana, el uso del celular y la alcoholemia”. Y de los diferentes motivos, Majul insistió con uno en particular: “El uso del celular es un factor muy negativo, y que tiene que ver directamente con el incremento de los accidentes”.