Reconocieron a la maestra que “salvó” a una mamá que sufría violencia de género en Godoy Cruz

Por haber actuado de manera rápida y valiente en la escuela de Godoy Cruz donde se desempeña como docente, una maestra mendocina cuya identidad se reserva, fue distinguida por la DGE en “Mujeres que Educan” en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Dicha resolución distingue a docentes o no docentes del Estado provincial que en virtud de sus antecedentes se haya destacado por su accionar.

La maestra en cuestión fue quien días atrás recibió en el cuaderno de comunicados de uno de sus alumnos una nota desesperada de su mamá en la que pedía ayuda por ser víctima de violencia de género por parte de su esposo. La docente y la directora llamaron al 911 apenas se recibió el escrito y el hombre –que mantenía a la mujer encerrrada en el baño-- fue detenido y trasladado a una dependencia judicial.

“Seño, sé que puedo contar con usted. Necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la Policía a mi casa (NdR: se omite la dirección). Mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es…”, reza el fuerte texto de la nota.

Frente a la situación, se desplazó un móvil policial hasta el colegio donde conocieron la dirección del denunciado y lo detuvieron. La mujer explicó que el agresor abusaba físicamente de ella desde hace 4 meses y que la tenía encerrada en el baño sin que pudiera comunicarse con nadie por teléfono.

En diálogo con Los Andes, la coordinadora de Género, Verónica Fresneda, sostuvo que la trabajadora accionó de inmediato el pedido de ayuda y que más allá de los contenidos pedagógicos que se brindan a los estudiantes, demostró que la escuela es un espacio de contención.

“Activó el protocolo de manera inmediata y actuaron Policía, Fiscalía y ETI. Por eso la DGE decidió que sea la esta docente la persona seleccionada para recibir la distinción”, explicó.

La funcionaria hizo hincapié, además, en la importancia de presencialidad de las escuelas, algo que en este caso, definitivamente, terminó salvando a una madre.

“La escuela tiene una función integral y con este hecho puntual quedó demostrado”, dijo.