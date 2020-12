Recomiendan usar música para contener a las mascotas durante las tormentas

Ante la presencia de tormentas eléctricas, como la que se vivió en Mendoza en las últimas horas, es habitual ver que algunas mascotas sufren, se agitan y su comportamiento se ve alterado.

Para entender por qué ocurre esto, el médico veterinario José María Bayo explica que la causa principal está en que tanto los gatos como los perros “tienen el oído más sensible”, por lo que para ellos un trueno es “un estallido gigante, lo que sienten es como cuando estamos en una guerra y cae una bomba, ellos no entienden qué pasa”, detalla el especialista.

Frente a esa situación, los propietarios deben intentar contenerlos. Según Bayo, dicha contención puede ser “afectivamente, con medicaciones o con una terapia más larga, como la desensibilización”.

Esta última consiste en buscar sonidos de tormentas, que pueden descargarse de internet, y hacer que la mascota los escuche. Los resultados son a largo plazo, pero el proceso puede llevar meses.

“Los dueños pueden hacer esta terapia solos, pero siempre ayuda que consulten a su veterinario. Deben empezar con 20 segundos e ir aumentando la frecuenta de exposición y el volumen”, detalla el Bayo.

Esto sirve también para la pirotecnia y, de hecho, es el método que se utiliza en perros que son entrenados para cumplir funciones en las fuerzas de seguridad. “Una vez que el animal sabe que es algo normal, ya no lo afecta”, agrega.

Una terapia alternativa puede ser el uso de música que los calme en medio de la tormenta.

Otro dato a tener en cuenta es que los gatos reaccionan en forma distinta, ya que no se asustan tanto pero si se pueden perder y desorientar. Por eso Bayo aconseja “tenerlos dentro de la casa, porque tal vez no expresan el temor, pero igual sufren”.

En cuanto a las aves, ante el miedo pueden morir como consecuencia de un infarto. En todos los casos, el especialista señala que existe una solución rápida que puede ser útil a corto plazo: poner a la mascota dentro de una habitación en la habitación con música a volumen alto.

También hay casos de animales que no reaccionan, por lo que no sufren, pero otros responden con miedo o atacando y es en esos casos en los que más atención hay que poner para que no corran riesgos.