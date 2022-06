Raúl, el sanrafaelino que ganó el premio “El Afortunado” de Los Andes Pass tras 40 años de fidelidad al diario

Su manera de contar lo que sintió tras ganar semejante premio lo pintan tal cual es, un hombre sencillo y fiel, a su familia, a su San Rafael querido, y a su hábito de lectura diaria. Así es Raúl Montiel, el nuevo ganador del premio “El Afortunado”, el sorteo que realiza diario Los Andes y que ofrece $30 mil mensuales durante un año.

“La verdad es que no lo esperaba, lo recibí muy bien”, confesó en sus primeras palabras Raúl, además de sincerarse con que “en aquel momento, cuando me inscribí a Los Andes Pass, no pensé en poder ganar”. Es que este sanrafaelino desde chico convive con diario Los Andes, cuando sus papás lo traían a casa en cada jornada: “El diario Los Andes siempre fue parte del paisaje familiar.

“Vengo de hace muchos años, ya que mis padres compraron el diario históricamente en mi casa. Vivíamos en un pueblo de acá, de San Rafael, después nos mudamos a la ciudad y seguimos comprándolo”, detalló Raúl. Aunque en la familia conservan esa tradición, ya pasaron 40 años desde que él empezó a leer diario Los Andes, por lo que el premio de “El Afortunado” lo recibe en un contexto diferente: “En este momento mi madre está muy anciana, y si bien está en buen estado tiene tres personas que la cuidan. Justamente para cubrir esos gastos me va a venir fantástico”, explicó sobre los $30 mil mensuales que ganó.

Para llevar adelante esa situación y afrontar los gastos de la casa, Raúl doblega sus esfuerzos para trabajar en una empresa minera de San Rafael, como lo viene haciendo hace más de 15 años, y también realiza trabajos particulares. Sea como sea, siempre lleva el diario “en la mano” para que cada vez que tenga un rato libre pueda leer la sección que más le gusta: “Me guardo los artículos de política, me gustan esas secciones que son jugosas, sirven de mucho. También leo los clasificados”, contó.

Si bien “el diario ha ido mutando con el tiempo, y ahora las redes han invadido todo y la información circula más rápido que en el diario papel”, analizó, el sanrafaelino afortunado no ha renunciado a la tradición de leer el formato papel de diario Los Andes. Ahora también lee el digital “para estar medianamente informado y actualizarse”, pero “el diario papel ya forma parte de mis días, siempre me los voy trayendo a casa”, manifestó.

Raúl, además, atesora no solo la costumbre sino también la memoria, al recordar siempre “las montañas de diario que se juntaban en la casa de mis padres, una visión que siempre la tengo grabada. Se usaban para todo, como para las tareas de la escuela. Y había gente que te pedía el diario para muchas cosas también”, recordó de cuando era chico, como a muchos lectores le debe suceder.

Hoy, 40 años más tarde y muchas más tiradas diarias leídas, Raúl tuvo el premio a su fidelidad y ganó “El Afortunado”, el sorteo por el que tantos años vio a otros lectores festejar. “Me parece bueno que Los Andes gestione este tipo de sorteos, dado que no tiene obligación y lo hace más que nada como una devolución para los clientes. El azar tocó que en este caso fuera yo, pero me parece fantástica la decisión de planificar el sorteo”, dijo el sanrafaelino. Finalmente, agradeció “al diario por esta intención, por estar atentos con todo”, y se despidió con la fidelidad de siempre: “Nos reencontramos en el diario”.