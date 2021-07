Quieren mayor presencialidad en nivel inicial y primeros años en las escuelas de Mendoza

Si bien se estimaba aumentar la presencialidad escolar luego del receso invernal por el momento Mendoza continúa trabajando la idea sin definiciones. Desde la DGE confirmaron que se está estudiando un plan de mayor presencialidad pero que por el momento no hay una decisión tomada al respecto.

La idea es que la mayor presencialidad se realice de manera progresiva, y centrándose principalmente en los primeros años escolares. Según la DGE la prioridad es nivel inicial y primer ciclo de primaria, desde primer a tercer grado, ya que son los alumnos que tienen menor autonomía pedagógica.

La Dirección General de Escuelas está trabajando junto al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes en los protocolos para llevar adelante esta nueva etapa con el mayor cuidado posible. Se espera tener novedades en las próximas semanas y definir los pasos a seguir.

Otro de los motivos por los cuales se priorizaría la mayor presencialidad en los primeros años es la vacunación de los docentes. Desde la Dirección General de Escuelas aseguraron que los docentes de nivel inicial y primer ciclo están el 100% vacunados con dos dosis, es decir cuentan con el esquema completo de vacunación, lo que brindaría mayor seguridad a la hora del trabajo presencial.

Es importante destacar, que la mayor presencialidad de la que se habla y en la cual se está trabajando no es total. La aclaración del gobierno se basa en que la mayor presencialidad no sería la 100%, y que se trabajaría de manera progresiva siguiendo todos los protocolos.

Se estima que, si las próximas semanas la situación sanitaria de la provincia continúa en una meseta, como hasta el momento, se podría comenzar esta nueva etapa. De lo contrario habrá que esperar, lo cierto es que por el momento no hay ninguna resolución.

Sin embargo, durante las jornadas docentes, las escuelas mendocinas ya trabajan para incrementar la presencialidad. A través de diferentes consultas realizadas por Los Andes, en distintos establecimientos escolares, se pudo conocer que se está apelando a que haya mayor frecuencia de asistencia.

En el caso de una de las escuelas consultadas de Las Heras, explicaron que trabajaban con burbujas distanciadas, con el sistema de tres burbujas, A, B y C, una por semana y la última semana, es decir la cuarta, se utilizaba para trayectorias débiles. Ahora se decidió romper con esa estructura y se trabajará con dos burbujas, A y B, asistiendo los grupos de manera alternada por semana. De esta manera, habrá más frecuencia entre las burbujas y no existirá más la semana virtual.

Por otro parte, un docente de una escuela privada del Este, comentó que en el establecimiento donde se desempeña también se trabajará con dos burbujas, y se eliminará la tercera semana, que era virtual, aumentando así la presencialidad de los alumnos.

Desde la escuela José Vicente Zapata, su director Claudio Peña, explicó “El lunes volvemos con las burbujas. En nuestra escuela hubo dos modificaciones. Nosotros teníamos una semana virtual, trabajamos con tres semanas, la semana A, la semana B y la semana C. En la primera semana iba un grupo, en la segunda otro y la tercera era virtual para todos. Esa se eliminó para tener mayor presencialidad, y apostamos a la asistencia de los chicos a la escuela. Los chicos y los profesores van a venir todos los días. En la semana A viene por la mañana la burbuja 1 y la burbuja 2 viene por la tarde. Y la próxima semana es al revés”.

Otro de los cambios, que se realizará la escuela tiene que ver con el horario, durante el primer semestre el horario era reducido y escalonado, y ahora se modificó para que haya mayor presencia en la escuela y carga horaria.

“Creemos que debe haber mayor carga horaria y presencialidad en las escuelas, pero trabajando en el sistema de burbujas, no con mayor cantidad de gente. No creemos que sea bueno volver con el curso completo. No apoyamos esa idea, porque todavía estamos en pandemia y no podemos meter 30 alumnos en el aula sin distanciamiento. Es necesario seguir trabajando en burbujas hasta fin de año”, relató Peña.

Al ser consultado sobre la vacunación de los docentes, el director contó que la mayoría de los educadores del establecimiento están vacunados, un 90% con la primera dosis y un 40% con las dos dosis. También, explicó que hay algunos profesionales exceptuados, y por el momento no hay ninguna definición sobre su reincorporación.

Por otra parte, desde algunas escuelas explicaron que el día jueves y viernes implementarían las clases virtuales, mientras otras decidieron comenzar trabajando con los alumnos de trayectorias débiles.

La provincia de Buenos Aires vuelve a las aulas

Por su parte, la provincia de Buenos Aires anunció que luego de las vacaciones de invierno todo el territorio tendrá clases presenciales.

A partir del próximo lunes, todos los alumnos de la provincia tendrán clases presenciales, respetando las indicaciones del Consejo Federal de Educación, ya que los trece municipios que aún estaban en fase 2 y no tenían la autorización para el regreso a las aulas, finalmente pasaron a fase 3, así lo anunció el jefe de Gabinete de Provincia, Carlos Bianco.

Según detalló Bianco, el regreso a las aulas contará con el cumplimiento de todos los protocolos vigentes en cuanto a distanciamiento, ventilación, cantidad máxima de alumnos, etc. De todas maneras, se seguirá trabajando con la complementación de formas remotas para el dictado de clases.