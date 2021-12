Quieren adelantar el refuerzo de la vacuna a los 50 días y esperan el anuncio oficial

Las autoridades sanitarias del país acordaron reducir de 6 a 5 meses el plazo para poder acceder al refuerzo de vacuna Covid. A partir de esto, se aguarda el anuncio del gobierno de la provincia para que se haga efectivo, lo cual sucedería en las próximas horas. De esta manera, podrán acceder sin turno personas mayores de 60 años que ya hayan cumplido los 5 meses desde que completaron el esquema primario, en general de dos dosis. También se está colocando a personal de salud y en hogares de residencia para mayores. Por el momento, pueden acceder estas mismas personas, también sin turno, pero si han cumplido 6 meses desde la última dosis. Se aplica como refuerzo la vacuna de AstraZeneca y como opción, Sputnik 1 (será igualmente Sputnik Light cuando llegue). Es por igual para todos, ya sea quienes han recibido esquemas homólogos como heterólogos, es decir combinaciones de vacunas.

El lunes se realizó una nueva reunión del Consejo Federal de Salud en la que las y los ministros de Salud de las provincias y Nación acordaron aplicar la dosis de refuerzo a partir del quinto mes después de haber completado el esquema de vacunación Covid-19 con la segunda o tercera dosis, según corresponda, y de acuerdo a los planes de cada jurisdicción. En el cónclave se remarcó el incremento de la vacunación con esquema completo de las últimas semanas, que alcanzó una cobertura de 80,8% en los mayores de 18 años, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo, se destacó el aumento de la vacunación de refuerzo que superó las 808.000 mil aplicaciones. Y se puso en valor el incremento de la vacunación general durante la última semana, cuyo total fue de 1.779.261 en todo el país, con un aumento de 374.437 aplicaciones en relación con la semana anterior.

Vacunación a toda velocidad

En este sentido, cabe señalar que hay otros grupos que están recibiendo una tercera dosis: inmunodeprimidos y mayores de 50 años con esquema de Sinopharm. En este caso el concepto es diferente porque no se considera refuerzo sino una dosis adicional para fortalecer el esquema primario. En Mendoza, 33.939 personas han recibido el refuerzo mientras que 30.500, la dosis adicional. Los refuerzos fueron habilitados para mayores de 70 años el 15 de noviembre con turno. Luego, el 26 de noviembre, se amplió a mayores de 60 años, sin turno. Esto implica que desde ese entonces, a partir de esa edad e incluido el primer grupo se puede acceder de manera espontánea. Transcurridos los 6 meses puede acudirse a un centro de vacunación Covid con carnet y DNI para recibir el refuerzo. Tanto en el país como en la provincia, buscan apuntalar lo más posible los esquemas de vacunación. La mayor circulación de la variante de Delta, el aumento de la movilidad por las vacaciones y el reciente ingreso la variante Ómicron en escena podrían amenazar la tranquilidad epidemiológica respecto de la pandemia. Sin embargo, expertos y autoridades confían en que si hubiese impacto, este estará atenuado por la vacunación: permitirá reducir los casos graves, la demanda de hospitalización y muertes. En Mendoza, el gobierno se siente confiado en las estrategias implementadas y apunta a afianzarlas, sin mayores cambios “Es lo mismo que las (variantes) anteriores, los cuidados tienen que ser los mismos, en Mendoza ha dado resultado”, marcó postura el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. Que hay que vacunar y no parar de vacunar es lo que se repite. Por eso, se apunta a que diciembre sea el mes para completar esquemas y avanzar en terceras dosis, para llegar en mejores condiciones al otoño, cuando podría presentarse un mayor aumento en los contagios. “Tenemos que esperar el otoño con la mayor cantidad de gente vacunada, por eso interpelamos a quienes no se han vacunado a que se vacunen porque es solidaridad social y significa que podamos dar respuesta desde el sistema sanitario a quienes se contagien”, advirtió el mandatario.