Quiénes y por qué convocan a la marcha del #25M esta tarde en Mendoza y en todo el país

El anuncio del Gobierno nacional de regresar a fase 1 durante 9 días -entre el 22 y el 31 de mayo-, y que luego fue reforzado con la idea oficial de implementar un sistema de “cierres intermitentes” (denominado ASPI, Aislamiento Selectivo Programado Intermitente) volvió a sacudir las estructuras de muchos sectores de la sociedad. A tal punto de que para esta tarde, a partir de las 16, se ha convocado a una nueva marcha en contra de la cuarentena .

El 8 de noviembre, con el nombre 8N, también hubo un banderazo en pleno centro de Mendoza; en simultáneo con todas las provincias argentinas. Foto: Archivo / Los Andes.

La cita en Mendoza será en Peatonal y San Martín, y la convocatoria es a realizar un “Banderazo, Ruidazo y Bocinazo” en pedido de que se terminen las “restricciones, encierros y persecución a quienes quieren trabajar”. El lema de la marcha es: “Todos los trabajadores son esenciales”, en alusión a esa diferenciación que la Nación ha hecho entre los argentinos, precisamente para determinar quiénes podrán trabajar estando exceptuados de las restricciones más firmes y contar con un certificado de circulación, y quiénes no.

La convocatoria para 25M en Mendoza es para las 16 en Peatonal y San Martín. Folleto / Redes sociales

A diferencia de los anteriores DNU firmados por el presidente Alberto Fernández -en los que recomendaba cierres casi totales, aunque las provincias más opositoras no acataban-; esta vez Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se plegaron a los estrictos cierres. Y esto es lo que más molestó entre algunos sectores políticos y sociales opuestos a la política tradicional y quienes se autoproclaman Liberales.

“¿Por qué se hace (NdA: la marcha)? En contra del Gobierno, en contra de los vacunados VIP, en contra de la inflación, en contra de la cuarentena, en contra de las restricciones que no solo atentan contra la libertad y el trabajo de la gente, sino que son inconstitucionales”, sintetizan en el video de la convocatoria.

Quiénes participarán

En Mendoza, el movimiento #MendoExit -que comenzó como una movida social y ciudadana y hoy cuenta hasta con un frente político- es uno de los impulsores de la marcha de esta tarde. En su cuenta de Twitter (@ExitMendo), se convocó este lunes a la marcha de hoy con la cita: “Mañana vamos a la marcha en la peatonal”. Y compartieron el video de la convocatoria nacional.

Algo que llama la atención por ahora es que los referentes de la oposición al Gobierno nacional (tanto de la Nación como mendocinos) no han sumado su adhesión a la movilización de esta tarde; situación en la que probablemente tenga que ver que las principales jurisdicciones y provincias que siempre rechazaron el regreso a la cuarentena esta vez acataron el DNU.

A ello se suma que los principales líderes de la oposición al Gobierno argentino -como Patricia Bullrich a nivel nacional o el legislador nacional por Mendoza, Omar De Marchi (quienes han participado activamente de convocatorias anteriores); han dedicado sus más recientes expresiones a cruzar a Fernández y a insistir en que la Nación le pidió coimas a Pfizer para que lleguen vacunas. Por esto último, Fernández adelantó que denunciará a Bullrich.

El fundador del MendoExit, Hugo Laricchia también compartió la convocatoria para esta tarde a nivel provincial; y a él se sumaron otros mendocinos en la convocatoria. Quienes convocan a esta marcha -nacional y provincial- insisten en que todos los trabajadores son esenciales y resaltan la idea de que si no trabajan, no tienen ingresos y no pueden subsistir.