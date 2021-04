Quién es el Padre Pepe, el cura villero al que el Papa Francisco le dedicó un video

El miércoles en la tarde el Papa Francisco difundió un videomensaje agradeciendo al a la “Generación Francisco” por los miles de saludos recibidos al cumplirse 8 años del inicio de su pontificado.

Desde el Vaticano, destacó que fueron “convocados por un sacerdote que es capaz de movilizar gente, que es capaz de mover corazones simplemente porque es auténtico, lo llaman ‘el Padre Pepe’, todos lo conocen. Recibí más de cien mil mensajes, y más”.

El religioso al que refiere el Sumo Pontífice es el sacerdote José María Di Paola, integrante del movimiento de curas villeros. Con casi 59 años (que cumple el 12 de mayo), lleva casi 35 dedicados al sacerdocio.

Inclusive, durante un año de ‘profunda duda vocacional’ trabajó como obrero en una fábrica de zapatos. En aquel tiempo comenzó el lazo que lo liga al actual Papa, cuando éste era obispo auxiliar de Buenos Aires.

La campaña que lideró el Padre Pepe se llamó “Francisco, profeta en su tierra” y logró de reunir más de 100.000 videos dedicados al líder de la Iglesia Católica. En la respuesta, este último calificó de “un poco extraño” el nombre “Generación Francisco”, jugando con la ironía.

“Lo tomo como un sobrenombre de una época”, agregó, destacando que quienes lo conforman “no se conocen entre ellos”, pero “de algún modo (el grupo) sigue las cosas que yo hago, las cosas que yo digo”.

Asimismo, indicó que el movimiento está integrado por gente que “más o menos me quiere bien, que no me insulta, que no habla mal de mí y que las cosas que digo las usa para hacer el bien”.