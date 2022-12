Quién es el cura de Mendoza que festejó un triunfo de Argentina en andas y la escena recorrió el país

La secuencia habla por sí sola: un sacerdote sonriente, con una de esas expresiones de felicidad que solo el fútbol puede generar, mientras es llevado en andas por todo un pueblo. Mientras todos –incluido él- cantan la versión mundialista de “Muchachos”, el cura, que va vestido como tal, agita una réplica de la Copa del Mundo y canta más fuerte. La escena se sitúa en Rodeo del Medio (Maipú), en la puerta de la parroquia de María Auxiliadora y tuvo lugar el viernes 9 de diciembre pasado. La Selección Argentina acababa de derrotar y eliminar por penales a Países Bajos, lo que lo clasificó a la Semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Son solo 15 segundos, pero suficientes para que la celebración sea parte de la recopilación de los mejores y más desopilantes festejos en el país desde el inicio del Mundial. Y la escena, viralizada en las redes sociales, ya dio la vuelta a todo el país y a todo el mundo. “Festejos en Mendoza sacaron al cura de la iglesia”, escribió en TikTok @giselaleal al momento de compartir el video, que ya alcanzó los 215.000 Me gusta y fue compartido más de 11.000 veces.

El hilo con los festejos más increíbles en Argentina luego de los triunfos de La Scaloneta en Qatar. Foto: TikTok

“Después de ese partido, cuando Argentina le ganó a Croacia, la gente me vino a buscar de nuevo. Para ese partido ya no estaba vestido de cura, porque no tenía ninguna ceremonia, pero me dijeron: ‘Padre, usted ya es cábala’. Así que me volvieron a levantar y otra vez empezamos a cantar, ya con una réplica de la copa un poco más producida”, rememora el cura Lucas Vilte (41) a Los Andes. Casi sin saberlo y sin haberlo imaginado, el Padre Lucas (como lo conocen todos en Rodeo del Medio) se convirtió en el protagonista de uno de los festejos virales del Mundial.

“Ojalá el domingo volvamos a repetir la escena”, se anima a soñar en voz alta el cura, quien –aunque nació en Tucumán-, lleva 7 años viviendo en Mendoza. Y es un futbolero de ley.

La historia del cura futbolero más famoso de Mendoza

Lucas Vilte tiene 41 años y ya está atravesando su séptimo año en Mendoza (en dos tandas de 3 y 4 años, respectivamente). Pertenece a la orden salesiana (fundada por Don Bosco) y vive en el santuario de la obra ubicado en Rodeo del Medio. A ella pertenece también la parroquia de María Auxiliadora, donde precisamente se desempeña como párroco.

Quién es el cura de Mendoza que festejó un triunfo de Argentina con pasión y la escena recorrió el país. Foto: Gentileza Lucas Vilte.

“Es video lo filmó alguien de acá, del pueblo, lo subieron y se viralizó. Pero encierra un poco toda la emoción de la gente celebrando. Vale la pena resaltar lo lindo y sano que ha sido el festejo acá, más si vemos cómo ha sido en otros lados. Hay que aprovechar y unirnos como argentinos con el fútbol, en especial en esta difícil situación que vivimos como país”, reflexiona en voz alta el Padre Lucas.

Sobre el video que se viralizó, el propio religioso recuerda las circunstancias. “Fue después de los penales contra Países Bajos. Ese día tenía dos casamientos, a las 18 y a las 19, porque se suponía que a esa hora iba a haber terminado el partido ya. Pero, a raíz del casamiento de las 18, no pude ver el alargue. Y, como después del partido me quedé cuidando el santuario, seguí por YouTube e internet los penales. Cuando celebré el segundo casamiento, el de las 19, ya habíamos ganado por penales y fue todo con la alegría”, recuerda el joven sacerdote tucumano viviendo en Mendoza.

Los 15 segundos en TikTok que lo lanzaron a la fama de la patria futbolera y viral tuvieron lugar luego de ese segundo casamiento. “Salí de la iglesia, saludé a los novios y estaba toda la gente de Rodeo del Medio festejando, porque se juntan en la boca calle y que desemboca en la parroquia. Yo estaba saludando y en un momento se acerca un grupo de gente y me dice: ‘Padre, ¿¡lo levantamos!?’. Yo les dije: ‘¡Mira que soy pesado!’ Pero me levantaron igual, me dieron la Copa y todo lo demás fue la pasión del fútbol, que está en el Mundial por estos días”, repasa el cura.

El “CurAgüero”

Luego de que su imagen y la secuencia del cura festejando con pasión y junto al pueblo la clasificación de Argentina a las Semifinales de Qatar 2022 dieran la vuelta al mundo, en las propias redes no faltó quien se detuvo en el parecido de Lucas Vilte con Sergio “Kun” Agüero. Así fue como, también en las redes, fue apodado como “El CurAgüero”.

“No sé si me parezco al ‘Kun’ Agüero, yo creo que no. Mi familia me contó que me estaban comparando con ‘El Kun’”, destaca, sonriente, el sacerdote.

Además de ser futbolero y de seguir este deporte, Lucas juega al fútbol también. Está en el equipo de Futsal de Don Bosco. “Me gusta jugar de 9 o de defensor, en toda la cancha”, reconoce. Es hincha de San Lorenzo de Almagro (“un club fundado por el cura Lorenzo Massa, que era salesiano”, aclara), y también tiene simpatía por Atlético Tucumán en su tierra natal.

Si hay algo que es el argentino es cabulero. Por esto mismo es que no sorprendió en lo más mínimo que el mismo pueblo de Rodeo del Medio fuera a buscar al Padre Lucas después de la victoria por Semifinales contra Croacia. “El partido lo vi en el santuario. Me quedé arriba, donde vivimos, y en un momento el Padre José me llamó para decime que baje, que me estaban esperando los chicos del barrio. Yo no estaba vestido de cura, pero igual me levantaron y me llevaron de vuelta en andas”, rememora, también con simpatía.

Para el cierre de la charla, el Padre Lucas Vilte aprovecha para invitar a la comunidad (de Rodeo del Medio y de Mendoza en general) a visitar la restauración de los murales que se está haciendo en el santuario de Don Bosco y al impactante pesebre en tamaño real que se ha montado en el lugar. Y, de paso, se anima a soñar como los más de 45 millones de argentinos de cara a la Final que Argentina jugará en Qatar el próximo domingo. “Por cábala voy a ver el partido con los hermanos salesianos. Y esperemos que termine con un triunfo así puedo salir a festejar de nuevo con la gente”, cierra.