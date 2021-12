Quién es Alicia Dickenstein, la argentina cuyo rostro aparece en los principales aeropuertos del mundo

Alicia Dickenstein es doctora en matemática, especialista en geometría algebraica y profesora de la UBA. Su rostro está en gigantografías en los aeropuertos de las principales ciudades del mundo, imagen que está acompañada de la frase “el mundo necesita ciencia, la ciencia necesita mujeres”.

Esto se debe a que la especialista argentina fue seleccionada y distinguida por L’Oréal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia, una organización que difunde el trabajo de las mujeres científicas, para ser la imagen de dicha campaña que pretende reivindicar a la mujer en el mundo del conocimiento y las ciencias.

La imagen de Alicia Dickenstein está presente en los principales aeropuertos del mundo. UBA

Dickenstein agradeció el premio y aseguró que “Cuando me enteré, me puse muy feliz y agradecida por tener este reconocimiento internacional, en particular porque es difícil apreciar el trabajo matemático para un público general. Espero que este premio ayude a que las niñas y adolescentes se enteren de que esta carrera existe, que es muy creativa, que está cada vez más relacionada con otras ciencias y que por lo tanto, las estimule a estudiar matemática”.

Según lo detalló Página/12, la matemática argentina fue la primera directora mujer del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, cargo que ocupó hasta febrero de 1998. Actualmente es docente e investigadora y da clases tanto en nuestro país como en el exterior.

Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas en el premio internacional L’Oréal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia: 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Esto posiciona a nuestro país como la nación latinoamericana con mayor cantidad de científicas de esta distinción.