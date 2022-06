Quién era el camionero que fue asesinado a piedrazos tras intentar esquivar un piquete en Buenos Aires

Guillermo Andrés Jara tenía 45 años y trabajaba para la empresa Transporte Segovia de General Rodríguez. Esta es la información que se sabe del camionero que falleció el lunes tras ser atacado a piedrazos y volcar en el kilómetro 345 de la ruta provincial 65. La víctima intentó esquivar un piquete de transportistas que protestaban por la falta de gasoil.

Según los datos oficiales, la pericia determinó que la muerte se produjo por un “traumatismo grave de cráneo”. Tres sospechosos fueron aprehendidos por lo sucedido. Serían Héctor Fabián Paredes, Federico Javier Fernández y Darío Javier Martín, todos colegas de la víctima fatal.

Según versiones de testigos, antes Jara había amenazado con un arma a los manifestantes, para que le liberen el paso. Fue así que se habría originado la discusión y la persecución que terminó con la vida del transportista.

Una camioneta habría sobrepasado al camión conducido por el transportista y le habrían arrojado piedras, que impactaron sobre el parabrisas, detalla TN.

Personal de Bomberos Voluntarios y de la Policía de Daireaux concurrieron al lugar del episodio constatándose, luego del auxilio correspondiente, el fallecimiento del chofer del vehículo accidentado.

Así quedó el camión de Jara.

“No es gente nuestra”

En diálogo con TN, el líder de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), Santiago Carlucci, se refirió a lo sucedido y ratificó la protesta que este martes realizarán en el Obelisco. “La movilización se va a hacer, porque es un derecho constitucional y nadie lo puede impedir. Esto no se decidió anoche, por dar un ejemplo, lleva toda una logística y un diagrama. Respecto a lo de Daireaux, no es gente nuestra, en la ruta hay muchos autoconvocados, no sé a quién responden, yo estoy en Rosario”, dijo en referencia a los manifestantes que habrían apedreado a Jara.

El gremialista también afirmó que debería averiguarse si en realidad el impacto en el vidrio se trata del impacto de una piedra, o bien de un objeto que salió despedido desde adentro del camión tras el siniestro. “Hay que ver si el parabrisas no está roto de adentro hacia afuera. Puede haber sido algo que estaba adentro de la cabina, y no necesariamente un piedrazo. Por eso, Vialidad prohíbe llevar objetos sueltos en el interior”.

Al respecto, cuestionó la actitud de Jara de querer eludir el piquete. “Un camión no es un juego, no tenés idea de lo que podés hacer con un camión. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno hace. Cuando él decide tomar la iniciativa de no acompañar (la protesta), buscó embestir la protesta, eso es lo que me dice gente del medio, yo tengo contactos con mucha gente. No está claro lo que pasó. También hay gente que me dijo que estaba armado, pero no puede asegurar nada”.

Asimismo, aclaró que a sus manifestantes siempre les piden no tomar alcohol ni drogas, además de evitar la violencia. “Hay gente que con el alcohol se pone eufórica o hace cosas que no haría en un estado normal. Por eso, tenemos esa pauta. Correr un camión, se ha hecho muchas veces, pero eso no significa romperlo, lastimar al conductor ni tirar un piedrazo”.

“Me apena mucho lo que pasó, porque es una vida, más allá de si sea colectivero o camionero. No importa quién actuó bien o quién actuó mal. Si el tipo se asustó y se mató, es un problema de él. Si le pegó un objeto en la cabeza, debido a lo que hizo, es un problema de él. Si se pegó un tiro solo, como dijeron que también estaba baleado, es un problema de él. Pero es una vida humana”.