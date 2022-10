Quejas de vecinos porque afirman que los semáforos del carril Godoy Cruz no funcionan hace años

La indignación, la molestia y las quejas invaden a cada uno de los vecinos que viven en la zona de San José, en el departamento Guaymallén, hace cinco años. Es que los semáforos colocados en el carril Godoy Cruz no funcionan desde su colocación, en mayo de 2017, y las personas que viven allí ya realizaron varios reclamos aunque la situación aún no cambia.

Aquella calle de esa zona es una de las más transitadas del departamento y ha generado muchos problemas desde su total modificación. Sufrió una transformación que comenzó con la colocación del metrobus, un carril exclusivo para micros en el centro de la avenida. Eso produjo la reducción del carril para los vehículos particulares. A eso se le suma una ciclovía colocada del lado Norte de la calle que también ocupa espacio y se genera mucho descontrol.

“Hay muchos accidentes, muchos choques. No todos los días, pero una vez por semana por lo menos siempre se ve. Nunca han funcionado los semáforos”, dijo Gabriel, un comerciante de la zona, a pocos metros de la intersección con avenida Mitre. “Hay muchas quejas al respecto y es muy peligroso lo que sucede. Se ven muchos accidentes. Se juntan muchas cosas en una calle muy pequeña. Todo ocupa mucho lugar y la bicisenda se lleva una buena parte también. Estas obras no sirven, en esta parte de San José no sirven y no tienen sentido”, agregó.

Por otra parte, una vecina que vive por los alrededores y frecuenta la zona también dio su punto de vista. “Desde que se han colocado los semáforos nunca funcionaron y generan muchos problemas”. Además de los inconvenientes con buses y autos, también los ciclistas están metidos en el conflicto del tránsito. Al respecto la mujer agregó: “Ellos vienen apurados, no se dan cuenta y ocasionan problemas con el peatón. Si los semáforos funcionaran no creo que habría estos tipos de problemas, no sería tan peligroso. Son muchas cosas para una calle tan pequeña”.

La falta de semáforos ocasiona numerosos accidentes viales en la zona. Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes

Respuesta oficial

El municipio de Guaymallén fue consultado respecto de la problemática e informó que “esas obras no dependen de la Municipalidad y se debe hacer el correspondiente reclamo a Servicios Públicos de la provincia”.

Por ello, desde Servicios Públicos de la Provincia respondieron que la obra es una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Allí informaron que “tuvo demoras en relación a los insumos necesarios para activar la red de semáforos”. Debido a esas demoras se elaboró un nuevo plan de trabajo en base al contrato original, para poder conseguir todos los materiales importados necesarios, resaltaron desde el organismo.

“Los semáforos nunca anduvieron desde que terminaron las obras. Los pusieron de adorno. Está demasiada cargada la calle. Es muy transitada y se generan disturbios e insultos entre conductores y peatones por estar apurados, ya que los semáforos no funcionan, todos quieren pasar al mismo tiempo y no hay respeto”, aseguró otra comerciante de la zona a Los Andes.

El descontrol se apodera de todos los que circulan por ese carril tan transitado y se generan todo tipo de accidentes. En algunas ocasiones, los conductores embisten a los ciclistas y estos a su vez atropellan a los peatones. De esa forma se genera una cadena de accidentes incontrolables por la falta de funcionamiento de los semáforos.

Otra mujer que trabaja allí advirtió también que “varios vehículos se meten en contramano porque desconocen la calle y se desorientan”. No solo se quedó con eso, sino que resaltó que “no se ve ninguna mejoría y esto tiene que cambiar”. “Esto es para peor. Antes era mucho más ordenado y no había tantos choques”, resumió.

Los vecinos han hecho todo tipo de reclamos. Las quejas son unánimes y todos coinciden en la displicencia de las obras. Aseguran que personal de Tránsito se hace presente, logran poner orden, pero vuelven a ausentarse y los inconvenientes regresan nuevamente.