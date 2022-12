Quedó mudo, pudo hablar a través de un dispositivo y ahora tiene un programa de radio: “Los médicos dijeron que iba a ser una planta”

Tan inspiradora resultó la historia de vida de Gonzalo Giles, a quien una meningitis dejó sin voz a poco de haber nacido, que en 2019 Fox la eligió entre miles para su campaña de la National Geographic denominada “Una en un millón”.

Fue con el fin de celebrar el hecho de haber llegado al millón de seguidores y la campaña se llevó a cabo para Instagram y la TV con este joven, pura garra y tesón, como protagonista.

Más allá de las secuelas de la enfermedad, Gonzalo, que es oriundo de Dolores y vive en Buenos Aires fue el único argentino que llegó a esta instancia, lo que implicó haber sido parte de las tandas publicitarias de Fox en toda Hispanoamérica.

Así entonces, recorrió con su relato varios puntos del país y esta vez tocó Mendoza, sus bodegas y bellezas naturales. Siempre cargado de un espíritu de superación y un mensaje esperanzador basado en la firme idea de que no hay límites para poder lograr todo lo que uno se propone.

Desde la adolescencia se comunica por medio de un sintetizador que emite con voz lo que él mismo escribe en su celular. Para él, eso nunca fue un problema porque logró hacer realidad su sueño, tener un programa de radio.

“A mis cinco meses de edad tuve una meningitis que me quitó la posibilidad de hablar y la motricidad fina de mi parte izquierda del cuerpo. El pronóstico que le dieron los médicos a mis padres fue que iba a ser prácticamente una ´planta’”, repasa, en diálogo con Los Andes.

Pero sus padres no se quedaron quietos y le hicieron hacer rehabilitación desde muy temprana edad. “Es por eso que puedo caminar como una persona normal y fui avanzando, la enfermedad no afectó la parte cognitiva, y con mucha lucha de ellos lograron que crezca como una persona común, que estudiara en un colegio común, que tuviera amigos como cualquiera, siempre intentando que explote mi potencial”, puntualiza.

El joven quedó mudo y con un sistema puede hablar. Tiene un programa de radio. Está de visita en Mendoza.

Si bien, admite, creció en un mundo difícil en cuanto a la discriminación, siempre supo demostrar que era más de lo que la sociedad creía. “Debo reconocer que ese deber que tenía, el de demostrar que no era menos que nadie, se me hizo un poco carne y se convirtió en deporte”, reflexiona.

A los 18 años publicó su primer libro, Sangre, locura y amor y un año antes, en 2015, se convirtió en el primer mudo que hace radio en todo el mundo. “Obviamente fue un antes y un después en mi vida, de pronto sin proyectarlo empecé a ser un ejemplo para todos y, como fanático de Spiderman, sé que un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, grafica.

Fue así que decidió estudiar Periodismo. La vida lo había puesto a hacer radio para inspirar y debía prepararse para eso. Surgieron, así, numerosas aventuras, entre ellas ganar el Faro de Oro y el premio Caduceo. Pero la sorpresa mayor fue cuando lo convocaron de la National Greographic.

Más tarde trabajó en Radio 10 y en 2019 se recibió de periodista. Al año siguiente empezó Educación Especial, aunque en 2020 tuvo que abandonar por dos razones: la pandemia y su mudanza a Buenos Aires junto a su novia Jenny.

“Con ella empezamos a salir en 2019, cuando me vio en la TV, en una entrevista. Me siguió en Instagram y charla va, charla viene surgió el amor. Hace tres años que somos muy felices”, confiesa.

La vida lo ha llevado por caminos inimaginables. Y así, repasa una anécdota que aún lo asombra. “Me llegó un mensaje de unas productoras de ´Caracol Televisión’ de Colombia pidiéndome ayuda para conseguir los derechos del vídeo que hice para la National Geographic porque están armando una entrevista de un niño que tiene cuadriplejia espástica tras haber recibido un tiro en 2017″, cuenta.

“Se encontró con mi spot, empezó a seguirme y ahora habla a través de una aplicación idéntica a la que utilizo yo. Además, me dicen que soy su fuente de inspiración. Leer el mensaje me puso la piel de gallina. Se me pasó toda mi vida como una película y me sentí orgulloso” señala.

Estás cosas –remata– son las que me dicen: “Pibe, algo estás haciendo bien”. Sintetiza: “No me importa salir en la televisión de Colombia. Lo grandioso es que a partir de mi historia un niño pudo encontrar una forma de comunicarse que antes desconocía”.

“En estos años me llegaron muchas historias así, como la de una señora que también me había visto en el spot y empezó a estudiar la secundaria. Entendió, como yo, que nunca es tarde”, repasa.

Por eso Gonzalo es, además de inspirador, periodista. Ama contar su historia para dar esperanza, para cambiar el mundo, para generar la empatía que este mundo necesita. En esta pausa en Mendoza, provincia que lo dejó maravillado por sus bodegas, su imponente cordillera y sus bellezas naturales, anunció su próximo podcast de entrevistas que denominará “Sácate el Cassette”. Lo anunciará muy pronto a través de su Instagram @Gonzagilesok.